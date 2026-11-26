Procurorii au efectuat zeci de percheziții într-un dosar care îi vizează pe frații Cămătaru și mai mulți maneliști, printre care s-ar număra și Tzancă Uraganu. (Detalii AICI)Ancheta are în vedere suspiciuni potrivit cărora mai mulți artiști ar fi fost amenințați și șantajați. Numele său a apărut în contextul anchetei, iar acesta a făcut mai multe declarații publice pentru a lămuri situația și a explica ce relație are cu persoanele cercetate.

Miercuri, 25 noiembrie, procurorii DIICOT au desfășurat 45 de percheziții în București și în alte șase județe. Ancheta vizează două grupări suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, șantaj, camătă și proxenetism. Potrivit informațiilor apărute, membrii acestora ar fi încercat să controleze activitatea mai multor interpreți de muzică lăutărească, impunându-le să accepte evenimente doar prin intermediul lor și să le cedeze ulterior banii încasați.

Ce a spus Tzancă Uraganu despre frații Cămătaru

În urma informațiilor apărute în spațiul public, Tzancă Uraganu a ținut să precizeze că nu a fost niciodată șantajat de Sile și Nuțu Cămătaru. Mai mult, manelistul susține că are o relație apropiată cu cei doi, pe care îi consideră parte din familie.

Artistul a amintit că Nuțu Cămătaru a participat la mai multe evenimente importante din viața sa, inclusiv la petrecerile organizate pentru copiii lui, motiv pentru care consideră acuzațiile de intimidare complet nefondate în ceea ce îl privește.

„Vreau să informez toată țara că eu, Țzancă Uraganu, niciodată nu am fost șantajat de familia Cămătaru. Domnul Nuțu și Domnul Sile Cămătaru sunt niște oameni pe care eu îi consider ca o familie, sunt niște oameni la care eu am mers la ei în casă, m-am simțit ca la mine acasă de fiecare dată cu oamenii, chiar n-am știut ce să mai îmi facă să mă simt atât de bine. Ei au fost invitați, și în special, Nuțu Cămătaru a fost invitat special la botezuri, la ce am avut și eu în familia mea, pentru că n-ai cum să inviți pe cineva în petrecerile tale și în familia ta la copiii tăi, care te ține sub teroare sau te șantajează și așa știu eu mai departe, da? Se pot demonstra aceste vorbe care eu le spun, pentru că am filmări, am CD-urile unde Nuțu Cămătaru a fost prezent mereu în familia mea la petrecerile mele. Deci noi suntem o familie apropiată. (…) Nuțu și Sile Cămătaru niciodată nu l-au deranjat pe Țzancă Uraganu nici măcar cu o vorbă, (6:25) cu niciun fel de șantaj, cu niciun fel de eveniment să ia ei banii și așa mai departe. Dimpotrivă, ei sunt alături de mine, la orice punct de vedere mă refer, cu o vorbă bună, cu prietenie și cu voie bună.”, a povestit Tzancă Uraganu pe rețelele de socializare.

De asemenea, Tzancă Uraganu a precizat că nu a fost chemat niciodată la DIICOT pentru a da declarații în legătură cu acest dosar și că nu a discutat cu anchetatorii despre frații Cămătaru.

În momentul în care au apărut informațiile despre percheziții, Tzancă Uraganu se afla în drum spre Dubai. Acesta a explicat că plecarea fusese stabilită cu mult timp înainte și că are programate atât filmări, un eveniment privat, dar și câteva zile de vacanță. Manelistul a mai spus că obișnuiește să viziteze Dubaiul în fiecare an, încercând astfel să înlăture speculațiile legate de deplasarea sa.

„Nu am fost chemat vreodată undeva la vreo instanță sau la vreun judecător. Nu m-a chemat nimeni la DIICOT niciodată legat de ei. Nu există nicio declarație, nici măcar de bine, nici măcar de rău. Nu există absolut nicio declarație. Nu știu de ce speculează așa de multe vorbe și subiecte de-astea grave, că suntem în teroarea lor, că nu știu ce. Eu am venit în Dubai, că eu sunt programat de mult să vin în Dubai. Am și nuntă peste două, trei zile Am și filmări prin Dubai. Am venit și în vacanță. În fiecare an vin în Dubai. În perioada asta eu. Așa că mesaje și păreri poate să-și dea fiecare, vrute și nevrute.”, a mai spus Tzancă Uraganu.

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