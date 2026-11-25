Miraj Tzunami nu lasă armele jos după ce și-a luat o țeapă de zile mari la un eveniment. Fratele lui Tzancă Uraganu a tunat și a fulgerat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după ce s-a trezit cu bani falși în buzunar. Manelistul a declarat că este inadmisibil ce s-a întâmplat și că risca să ajungă la pușcărie dacă nu își dădea seama că a fost păcălit. Artistul s-a săturat până peste cap de șmecherii de carton care se dau mari bogătași, dar n-au nici măcar o chiflă în buzunar. Ce să mai, băieții au vrut să facă paradă de valoare, numai că au cam confundat banca cu xeroxul.

Tot scandalul a pornit după ce Miraj Tzunami a dezvăluit că a primit o bancnotă falsă de 100 de euro pentru o dedicație la un eveniment și că are de gând să meargă la poliție. Publicația noastră a luat legătura cu manelistul pentru a afla ce s-a întâmplat, iar povestea pare desprinsă din filmele cu mafioți. Cine ar fi crezut că o simplă dedicație muzicală avea să se transforme într-o întreagă tărășenie cu bani falși?!

„Riscam să ajung la pușcărie”

Fratele lui Tzancă Uraganu a declarat, pentru CANCAN.RO, că este pentru prima dată când își ia o asemenea țeapă și că nu poate accepta ca unii să-și bată joc de el și de formația lui. Manelistul a spus că acești indivizi n-au avut nici măcar bunul-simț să se gândească la faptul că el putea ajunge să dea cu subsemnatul la poliție din cauza lor. Și stați să vedeți! Miraj Tzunami a mărturisit că face dedicații și pentru cinci lei, fără nicio problemă, și că apreciază mai mult un om care recunoaște că n-are bani decât pe vreun bogătaș închipuit care vine la petrecere cu buzunarele burdușite de bancnote de Monopoly.

„Este pentru prima dată când pățesc așa ceva, când cineva îmi dă bani falși. Mă așteptam să dau peste oameni finuți, cu caracter. N-am crezut nicio clipă că îmi vor face rău mie și formației mele. Noi ne împărțim banii de la cântări, pentru că este munca noastră. Dacă mergeam cu banii la un schimb valutar și eram luați la întrebări în legătură cu proveniența acestor bani falși? Oamenii ăștia „cu cap” nu s-au gândit la răul pe care ni l-au făcut. Doar oamenii de nimic sunt în stare să facă așa ceva. Nu le-a păsat că riscam să ajungem la pușcărie. Ei s-au afișat cu bani falși ca să pară ceea ce nu sunt. Eu cânt și câte o jumătate de oră pe gratis, făceam dedicații și pentru cinci lei, dar nu pot accepta asemenea gesturi prostești, să-mi dai bani falși și să te dai șmecher”, a declarat Miraj pentru CANCAN.RO.

Nunta lui Gucci cu Versace, amânată?!

Publicația noastră a aflat și când va avea loc mult așteptata nuntă dintre Gucci, fiica lui Miraj Tzunami, și Versace, alesul inimii sale. Din păcate, planurile au fost date peste cap de o tragedie în familie. Manelistul ne-a dezvăluit că marele eveniment a fost amânat din cauza unui eveniment trist petrecut în familia viitorului său ginere. Astfel, Gucci și Versace mai au de așteptat până să ajungă în fața altarului, căci familia este în doliu și numai de petrecere nu-i arde în aceste momente.

„Nunta fiicei mele, Gucci, va avea loc peste doi ani, pentru că tocmai mi-a murit socrul. Să-l ierte Dumnezeu! Toată familia este în doliu”, a mai spus el.

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Fratele lui Tzancă Uraganu, în mijlocul unui scandal! Ar fi primit bani falși la o petrecere