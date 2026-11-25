Nidia Moculescu și mama sa, Mariana Moculescu, se află în centrul unui conflict familial care a ajuns în instanță. Mariana și-a dat fiica în judecată, solicitându-i plata unei pensii de întreținere singură, pe motiv ca se confrunta cu dificultați financiare și nu es poate întreține singură. Nidia Moculescu face declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Deși a obținut o primă victorie, după ce judecătorii au respins cererea de sprijin financiar urgent formulat de mama sa, Nidia nu a scăpat de proces. Disputa dintre cele doua continuă, iar fiica regretatului Horia Moculescu a ales să fie rezervată în declarații.

„Eu mă lupt cu depresia de la 16 ani. Am făcut-o de la viața „frumoasă” pe care am avut-o”

Anii marcați de certuri, tensiuni și probleme în familie și-au pus amprenta asupta Nidiei încă din copilărie. Experiențele dureroase prin care a trecut au contribuit la problemele emoționale cu care s-a confruntat, artista vorbind în trecut despre lupta cu depresia și anxietatea. Nici în prezent nu traversează o perioadă tocmai ușoară, însă încearcă să meargă mai departe și să își vadă de viață. Muzica rămâne una dintre marile sale pasiuni, iar Nidia promite că, începând de anul viitor, să revină cu și mai multye proiecte muzicale.

CANCAN: Ești în proces cu mama ta. Ce se întâmplă?

Nidia Moculescu: Da, știu, dar nu pot să comentez, pentru că sunt în proces. Nu vreau să vorbesc despre asta.

CANCAN: A trecut un an de la moartea tatălui tău. Cum ești? Cine ajunge la mormântul tatălui tau?

Nidia Moculescu: Sunt bine. Vin toți prietenii lui și ai mei.

CANCAN: Tu cum ești? Cum stai cu sănătatea? Cum te simți în legătură cu depresia?

Nidia Moculescu: Eu mă lupt cu depresia de la 16 ani. Am făcut-o de la viața „frumoasă” pe care am avut-o! De la stres.

CANCAN: Nu are legătură cu o supărare care a rămas în urma relației cu tatăl tău?

Nidia Moculescu: Nu, dar eu cu tata nu m-am certat în viața mea. Niciodată.

CANCAN: Mama ta nu a venit la înmormântare. A cui a fost decizia?

Nidia Moculescu: Eu i-am permis, dar am spus că ar fi mai bine dacă n-ar veni.

CANCAN: Faci terapie acum? Urmezi vreun tratament?

Nidia Moculescu: Nu. Pur și simplu trăiesc viața.

CANCAN: Tu stai acum în casa tatălui tău?

Nidia Moculescu: Da.

CANCAN: Mai cânți?

Nidia Moculescu: Da, eu asta fac. Vreau să mă concentrez pe muzică. De anul viitor o să am și evenimente. Cânt și piese de-ale tatălui meu.

CANCAN: Ai ceva planuri pentru anul care vine?

Nidia Moculescu: Nu, nu. Mie nu îmi place să îmi fac planuri.

NU RATA: Mariana Moculescu nu a uitat traumele trăite în relația cu Horia Moculescu: „Era urât rău, buhăit, cocoșat. A vrut să-mi ia viața”

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