Fiica lui Horia Moculescu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea compozitorului: ”Am păstrat parfumurile și perna lui”

Se împlinește un an de când Horia Moculescu s-a stins din viață. Nidia, fiica acestuia, încă este cu gândul la celebrul compozitor, iar dorul încă este sfâșietor. Acum, aceasta se pregătește să organizeze parastasul de un an în memoria tatălui său și recunoaște că încă păstrează unele din lucrurile tatălui său aproape de ea. Nu s-a putut despărți de ele și le ține aproape.

Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, pe data de 12 noiembrie 2025, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. Acesta a murit din cauza unei pneumonii agresive, venită pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi care îi slăbiseră organismul. La un an de la moartea lui Horia Moculescu, familia și cei apropiați îi păstrează vie amintirea și se pregătesc de parastas.

Nidia Moculescu, măcinată de dorul pentru tatăl său

După moartea tatălui său, Nidia Moculescu a trecut prin momente grele. La scurt timp după ce acesta s-a stins din viață, tânăra postase un mesaj sfâșietor în mediul online în care mărturisea că nu știe cum să trăiască în lipsa tatălui său și spunea că durerea o sfâșie. Timpul a trecut, însă Nadia nu l-a uitat pe cel care i-a dat viață, iar acum se pregătește să organizeze parastasul de un an în memoria acestuia.

Dorul este încă mare și doare, iar Nidia Moculescu a mărturisit că singurele lucruri ce îi aduc alinare sunt obiectele pe care le-a păstrat de la tatăl său. Fiica lui Horia Moculescu nu se desparte nici acum de perna compozitorului, pe care o ține în fiecare seară în pat, lângă ea. De asemenea, Nidia a păstrat și parfumurile acestuia, iar mirosul lor îi aduce aminte de vremurile fericite în care tatăl ei era alături de ea.

„După decesul tatălui meu, am strâns hainele lui și le-am împărțit unor prieteni, conform obiceiului. Am păstrat numai parfumurile și perna lui. Nu dorm pe ea, dar stă lângă a mea. Așa simt că încă este, aici, lângă mine, așa îl simt aproape. Îl și visez adesea, cred că este bine, acolo, unde e, îmi apare foarte liniștit”, a mărturisit Nidia Moculescu, potrivit click.ro.

Pentru parastasul tatălui său, Nidia Moculescu a pregătit pachete cu mâncărurile lui preferate și va merge la cimitir pentru a-i aprinde o lumânare și a-i duce flori. Deși această perioadă este tristă pentru ea, Nadia încearcă să nu se lase copleșită de emoții.

„Vom împărți pachete cu mâncare, cu ce îi plăcea lui să mănânce, mă ajută și câteva rude cu parastasul, vom merge și la cimitir, la mormânt, ca să aprindem lumânări și să îi ducem flori. Este foarte dureroasă despărțirea, dorul doare, mi-e foarte greu, mai ales că locuiesc în casa în care am stat alături de el toată viața, acolo sunt adunate toate amintirile noastre”, a mai spus Nidia Moculescu.

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