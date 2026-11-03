Fiica lui Horia Moculescu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea compozitorului: ”Am păstrat parfumurile și perna lui”

Fiica lui Horia Moculescu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea compozitorului: ”Am păstrat parfumurile și perna lui”
Nidia Moculescu, măcinată de dorul pentru tatăl sau
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Se împlinește un an de când Horia Moculescu s-a stins din viață. Nidia, fiica acestuia, încă este cu gândul la celebrul compozitor, iar dorul încă este sfâșietor. Acum, aceasta se pregătește să organizeze parastasul de un an în memoria tatălui său și recunoaște că încă păstrează unele din lucrurile tatălui său aproape de ea. Nu s-a putut despărți de ele și le ține aproape.

Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, pe data de 12 noiembrie 2025, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. Acesta a murit din cauza unei pneumonii agresive, venită pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi care îi slăbiseră organismul. La un an de la moartea lui Horia Moculescu, familia și cei apropiați îi păstrează vie amintirea și se pregătesc de parastas.

Nidia Moculescu, măcinată de dorul pentru tatăl său

După moartea tatălui său, Nidia Moculescu a trecut prin momente grele. La scurt timp după ce acesta s-a stins din viață, tânăra postase un mesaj sfâșietor în mediul online în care mărturisea că nu știe cum să trăiască în lipsa tatălui său și spunea că durerea o sfâșie. Timpul a trecut, însă Nadia nu l-a uitat pe cel care i-a dat viață, iar acum se pregătește să organizeze parastasul de un an în memoria acestuia.

Dorul este încă mare și doare, iar Nidia Moculescu a mărturisit că singurele lucruri ce îi aduc alinare sunt obiectele pe care le-a păstrat de la tatăl său. Fiica lui Horia Moculescu nu se desparte nici acum de perna compozitorului, pe care o ține în fiecare seară în pat, lângă ea. De asemenea, Nidia a păstrat și parfumurile acestuia, iar mirosul lor îi aduce aminte de vremurile fericite în care tatăl ei era alături de ea.

„După decesul tatălui meu, am strâns hainele lui și le-am împărțit unor prieteni, conform obiceiului. Am păstrat numai parfumurile și perna lui. Nu dorm pe ea, dar stă lângă a mea. Așa simt că încă este, aici, lângă mine, așa îl simt aproape. Îl și visez adesea, cred că este bine, acolo, unde e, îmi apare foarte liniștit”, a mărturisit Nidia Moculescu, potrivit click.ro.

Nidia Moculescu /Foto: Captură video

Pentru parastasul tatălui său, Nidia Moculescu a pregătit pachete cu mâncărurile lui preferate și va merge la cimitir pentru a-i aprinde o lumânare și a-i duce flori. Deși această perioadă este tristă pentru ea, Nadia încearcă să nu se lase copleșită de emoții.

„Vom împărți pachete cu mâncare, cu ce îi plăcea lui să mănânce, mă ajută și câteva rude cu parastasul, vom merge și la cimitir, la mormânt, ca să aprindem lumânări și să îi ducem flori. Este foarte dureroasă despărțirea, dorul doare, mi-e foarte greu, mai ales că locuiesc în casa în care am stat alături de el toată viața, acolo sunt adunate toate amintirile noastre”, a mai spus Nidia Moculescu.

 

CITEȘTE ȘI:

Cât plătește lunar Nidia Moculescu pentru ratele tatălui său. Ce datorii i-a lăsat compozitorul fiicei sale

Fiica lui Horia Moculescu, confesiune sfâșietoare după pierderea maestrului! Pe 18 martie ar fi împlinit 89 de ani: “Îl voi iubi până o să închid ochii”

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Adina Buzatu a reacționat după scandalul legat de blana purtată de Sorina Docuz: ”O femeie poate să câștige și banii ei”
Adina Buzatu a reacționat după scandalul legat de blana purtată de Sorina Docuz: ”O femeie poate să câștige și banii ei”
Dovada clară că Prințul Marco și Bianca Ghiurcă nu au divorțat! Cum au fost surprinși în Roma, după filmările Insula Iubirii
Dovada clară că Prințul Marco și Bianca Ghiurcă nu au divorțat! Cum au fost surprinși în Roma, după filmările Insula Iubirii
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre tratamentul preferențial pe care l-ar avea Vlad Bălțățeanu în închisoare: ”Ca să nu mai comită ceva”
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre tratamentul preferențial pe care l-ar avea Vlad Bălțățeanu în închisoare: ”Ca să nu mai comită ceva”
Walter Zenga, mesaj emoționant pentru Raluca la 6 ani de la divorț. Nimeni nu se aștepta la asta!
Walter Zenga, mesaj emoționant pentru Raluca la 6 ani de la divorț. Nimeni nu se aștepta la asta!
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! ”Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări”
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! ”Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări”
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
Mediafax
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Gandul.ro
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, acuzată oficial de trădare. Ce declarații a făcut despre președintele ucrainean
Adevarul
Fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, acuzată oficial de trădare. Ce declarații a făcut despre președintele ucrainean
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
eMAG a dezvăluit primele oferte de Black Friday 2026. Prețuri începând de la 1 leu
Mediafax
eMAG a dezvăluit primele oferte de Black Friday 2026. Prețuri începând de la 1 leu
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”
Click.ro
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Gandul.ro
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.