Sile Cămătaru, dezvăluiri despre tratamentul preferențial pe care l-ar avea Vlad Bălțățeanu în închisoare: ”Ca să nu mai comită ceva”

Sile Cămătaru, dezvăluiri despre tratamentul preferențial pe care l-ar avea Vlad Bălțățeanu în închisoare: ”Ca să nu mai comită ceva”
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Sile Cămătaru și Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul crimei din valiză/ sursă foto:S social media
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Sile Cămătaru a fost invitat în emisiunea Dan Capatos Show, unde a vorbit despre tratamentul preferințial pe care l-ar putea avea Vlad Bălțățeanu în spatele gratiilor. În acest moment, principalul suspect în cazul „crimei din valiză” se află în arest preventiv. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI

În ediția de marți, 3 noiembrie, a emisiunii Capatos Show, mama Valentinei și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește detenția prea blândă de care ar avea parte Vlad Bălțățeanu, presupusul criminal al fiicei sale. În prezent, acesta se află în arest preventiv și împarte celula cu doi deținuți. Încăperea este prevăzută cu 4 paturi și beneficiază de un televizor care funcționează permanent. Abia după decizia definitivă a instanței condițiile de detenție s-ar putea schimba pentru suspect, însă nu în totalitate.

Sile Cămătaru a sosit în platoul Dan Capatos Show

Sile Cămătaru / sursă foto: captură video

Sile Cămătaru a intervenit telefonic și a dezvăluit că Bălțățeanu ar putea beneficia de un regim de detenție preferențial. Din experiență sa acumulată în penitenciarele din România, interlopul a confirmat că, în general, condamnații pentru crimă sunt tratați cu mai mult respect și blândețe de către gardieni, cumva din frică. Totuși, Sile Cămătaru susține că deși ar putea să fie favorizat de gardieni, este posibil ca Vlad Bălțățeanu să nu scape de furia celorlalți deținuți. În spatele gratiilor, regulile nescrise ale penitenciarului sunt respectate cu sfințenie, iar deținuții nu sunt deloc blânzi cu cei care au comis astfel de crime violente.

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Sile Cămătaru: Deținuții care sunt condamnați pentru fapte grave, cred că omorul este cea mai grea faptă, când spui „omor” crează o stare de temere, iar gardienii din penitenciar, chiar și legea în sine, se poartă cu ei altfel. Implică mai multă atenție, faptul că omul a comis o asemenea fapt este transmisă direct către gardieni – care le aplică un tratament mai blând, cumva de frică.

Sile Cămătaru: Eu am observat asta de-a lungul timpului că cei acuzați de fapte de genul sunt puțin mai respectați, tratați cu atenție.

Capatos: Ca să nu se enerveze și să facă vreo prostie?

Sile Cămătaru: Ca să nu mai comită ceva.

Capatos: Deci temerea mamei Valentinei este justificată. Este posibil ca Vlad Bălțățeanu să fie tratat mai cu „mănuși”.

Sile Cămătaru: Eu cred că celula e la fel, poate toate chestiile sunt la fel, doar că este tratat cu altfel de atenție. Mai cred că însăși criminalul se consideră mai important, mai respectat prin trtatementul ăsta. Ei se intersectează și cu alți deținuți care nu au o părere bună despre un anumit gen de fapte. Nu cred că sunt acceptați nicăieri. Contează dacă au omorât un om din greșeală sau cu intenție, să nu crezi că cineva acceptă așa ceva. Mulți sunt batjocoriți, înjurați, scuipați, nu au viață ușoară, sunt bătuți, chinuiți.

Capatos: Va sta în celule unde sunt doar criminali.

Sile Cămătaru: Da, sunt penitenciare pentru așa ceva. Acum el este în arest preventiv, adică regim semi-deschis și închis, de aia a zis mama fetei că o duce prea bine, dar asta până când o să fie sentința definitivă. Sistemul începe cu cel mai ușor: deschis, semi-deschis și maxim.

Vlad Bălțățeanu a avut discernământ

Potrivit avocatului familiei Valentinei, Vlad Bălțățeanu a avut discernământ în momentul în care ar fi omorât-o pe tânăra de 28 de ani. Adrian Cuculis. În urma raportului de expertiză psihiatrică, acesta a fost diagnosticat cu tulburare de personalitate tip emoțional instabil.

„Vlad Băltățeanu a fost expertizat medico – legal în vederea stabilirii discernământului la momentul săvârșirii faptei. În urma expertizei efectuate, s-a determinat discernământul la momentul comiterii faptei, dar și cu privire la consecințele sociale negative ce derivau din aceasta. Deși nu este uzuală o asemenea expertiză și nici obligatorie, modul brutal prin care i-a suprimat viața Valentinei, dar mai ales modalitatea aleasă de a scăpa de cadavru, au dus la necesitatea clarificării acestui aspect”, afirmă Adrian Cuculis.

Reamintim că Valentina, o tânără de 28 de ani din Filiași, a fost găsit fără viață pe 22 septembrie, într-o valiză ce plutea pe râul Olt, în zona barajului de la Ionești. Încă de la descoperirea crimei, Vlad Bălțățeanu, iubitul acesteia, a devenit principalul suspect în cazul crimei. Acesta a reușit să fugă din țară Valentina să fie găsită fără viață,  însă a fost prins câteva zile mai târziu de către autoritățile elvețiene. Pe data de 6 octombrie a fost adus în România, unde a fost plasat în arest preventiv. Acesta a invocat dreptul la tăcere și vorbit doar în prezența unui avocat ales de el.

Vlad Bălțățeanu a recunoscut că i-a băgat cadavrul Valentinei în valiză și a aruncat-o ulterior în râul Olt, însă susține în continuare că nu el este cel care a omorât-o pe tânără. El le-a spus anchetatorilor că între ei a existat un conflict și a lovit-o pe tânără cu o coadă de mătură. Dar lovitura nu a fost una care să îi poată cauza moartea.

Vlad Bălțățeanu mai susține că Valentina ar fi fost în viață atunci când el s-a culcat și că, de fapt, dimineața a găsit-o moartă în pat, lângă el. Mai mult, bărbatul ar fi revoltat și de faptul că unchiul lui, care se afla în casă la acel moment, nu este în atenția autorităților.

„Versiunea lui a fost că a lovit-o cu coada de mătură și că nu știe cum a murit, că el a găsit-o dimineața, moartă în pat lângă el. Mi-a spus că nu știe cum de e singurul care e investigat în chestia aceasta, pentru că au mai fost persoane de față (n.r. unchiul lui) și nu înțelege de ce nu există declarații. (…) S-a dus la somn și când s-a trezit era moartă, dar a spus că ea nu era moartă când s-a culcat el”, a declarat prietenul lui Vlad Bălțățeanu, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ AICI:

Al cui este ADN-ul găsit sub unghiile Valentinei, tânăra găsită într-o valiză pe râul Olt. Informații noi din anchetă

Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei, tânăra ucisă în Olt. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal

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