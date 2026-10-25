Ce a apărut la mormântul Valentinei, la o lună după ce s-a stins din viață. Ce scrie pe cruce

La numai 28 de ani, Valentina Tănasie și-a pierdut viața în circumstanțe dramatice, iar moartea sa a lăsat în urmă o familie îndurerată și numeroase întrebări. Tânăra originară din Filiași a fost descoperită fără viață, după ce trupul său fusese ascuns într-o valiză albastră, care a ajuns ulterior în râul Olt. La o lună de la înmormântare, durerea celor care au cunoscut-o este la fel de mare, iar ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Au trecut aproximativ patru săptămâni de când Valentina a fost condusă pe ultimul drum. Tânăra a fost înmormântată în Filiași, localitatea de care era legată și în care familia și apropiații săi încearcă acum să găsească puterea de a merge mai departe după tragedia care le-a schimbat viețile.

Ce a apărut la mormântul Valentinei

Locul în care a fost înhumată este îngrijit, iar cei care îi simt lipsa continuă să îi aducă flori și să aprindă lumânări. Pentru familie, vizitele la mormânt reprezintă una dintre puținele modalități prin care pot păstra vie legătura cu tânăra pe care au pierdut-o mult prea devreme.

Pe crucea Valentinei, părinții și sora sa au ales să așeze un mesaj emoționant, care surprinde suferința provocată de dispariția ei: „În fiecare zi ne lipsești tot mai mult, scumpa noastră fiică și soră”. Cuvintele gravate pe cruce reflectă golul lăsat în familie și dorul celor care nu se pot împăca cu gândul că Valentina nu se va mai întoarce acasă.

Cine este principalul suspect în cazul morții Valentinei

În dosarul privind moartea tinerei, principalul suspect este Vlad Bălțățeanu, bărbatul cu care aceasta ar fi avut o relație. După producerea tragediei, acesta a părăsit România, însă ulterior s-a predat autorităților din Elveția, la câteva zile de la dispariția Valentinei.

După ce a ajuns din nou în țară, bărbatul a fost luat în custodia autorităților române. În prezent, acesta este reținut și cercetat pentru omor calificat, în cadrul anchetei care urmărește să clarifice modul în care a murit tânăra și împrejurările în care trupul său a fost ascuns și abandonat.

Până la finalizarea cercetărilor, toate elementele strânse de anchetatori trebuie analizate împreună, astfel încât să poată fi stabilită succesiunea exactă a evenimentelor. De asemenea, urmează să fie clarificate aspectele legate de eventualele acțiuni întreprinse după moartea victimei și de persoanele care ar fi putut avea cunoștință despre cele întâmplate.

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