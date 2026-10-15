În ce ipostază a fost filmat Vlad, iubitul Valentinei, în seara fatidică. Adrian Cuculis: „Au documentat foarte bine traseul lui”

Ancheta continuă în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani care a fost ucisă și apoi aruncată într-o valiză în râul Olt, iar procurorii adună în continuare probe.

Principalul suspect, Vlad Bălțățeanu, se află în custodia Poliției după ce a fost adus în țară din Elveția, unde plecase la scurt timp după comiterea faptei.

În ce ipostază a fost filmat Vlad, iubitul Valentinei, în seara fatidică

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, care reprezintă familia victimei, dosarul conține deja dovezi consistente care contrazic declarațiile făcute de suspect. Acesta a explicat că traseul lui Vlad Bălțățeanu a fost documentat în detaliu de anchetatori și surprins de camerele de supraveghere.

„Ei bine, scopul nu-l cunosc. Cert este că din dosarul pe care l-am văzut în întregime astăzi, vă pot spune câteva date: procurorul a documentat, procurorii de caz că sunt doi, au documentat foarte bine traseul lui. Este și filmat traseul lui, ca să ne înțelegem, este filmat până aproape în momentul în care a aruncat geamantanul. Chiar și când cred și când a aruncat geamantanul, se vede undeva în depărtare. Deci nu există că el n-a fost acolo că nu știa. Unde încă se mai lucrează și probabil că se va încheia povestea. (Că n-a pus-o el în geamantan pe Valentina) Așa ceva nu există. Asta este dovedită. Nu există. Aia e altceva. Aia e altceva că a dat-o pe unchiul său că a omorât-o și aici voiam să ajung. Există încă o expertiză care va ieși astăzi, cel târziu mâine. O expertiză ADN. După ce există și această expertiză la ADN la dosar, din punctul meu de vedere, dosarul e probat cap-coadă de la faptele lui trecute.”

Adrian Cuculis analizează cazul Valentinei

În apărarea sa, Vlad Bălțățeanu a susținut că unchiul său ar fi fost responsabil de crimă, însă Adrian Cuculis afirmă că această versiune nu este susținută de probele aflate la dosar.

„Unchiul este în incapacitate intelectuală să vorbească. Da, deci hai să avem puțină pardon. A, și-a dat pe unchi că unchiul nu se poate apăra. Ca să zic cel mai simplu. Minciuna lui de la început este următoarea: că ar fi lovit-o de vreo două ori. Se bazează foarte tare pe faptul că el nu știe care-i probatoriul procurorilor. Și probatoriul procurorilor, până acum raportat la ceea ce a susținut el, arată că el minte. Adică, el minte, pentru că și la autopsie a reieșit foarte clar că a fost lovită și loviturile respective au dus la decesul ei.”

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