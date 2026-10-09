Tăcerea care îi pune pe gânduri pe anchetatori. Vlad Bălțățeanu a refuzat să vorbească la audieri

Tăcerea care îi pune pe gânduri pe anchetatori. Vlad Bălțățeanu a refuzat să vorbească la audieri
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Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, a fost scos din arest vineri dimineață și dus din nou în fața anchetatorilor pentru audieri.

Oamenii legii au încercat să obțină noi detalii despre circumstanțele în care tânăra și-a pierdut viața, dar și despre deplasările pe care bărbatul le-ar fi făcut după ce a plecat din România. Cu toate acestea, suspectul nu a oferit nicio declarație în fața procurorilor.

Tăcerea care îi pune pe gânduri pe anchetatori

Bărbatul, arestat după ce a fost adus în România din Elveția, a ales să își exercite dreptul la tăcere pe parcursul audierilor. Decizia sa complică munca anchetatorilor, care încearcă să reconstituie cu exactitate evenimentele care au precedat moartea Valentinei și să stabilească cine este responsabil pentru crimă.

Ancheta se concentrează pe stabilirea traseului complet al faptelor, de la momentul în care femeia ar fi fost ucisă, până la transportarea trupului său și abandonarea acestuia în râul Olt. Deși Vlad Bălțățeanu este considerat principalul suspect, anchetatorii nu exclud nici alte ipoteze și continuă verificările pentru a clarifica toate circumstanțele cazului.

Prezent la o videoconferință cu Parchetul, avocatul Adrian Cuculis a declarat că l-a putut observa pe suspect pentru câteva minute și susține că acesta nu ar fi afișat emoții sau semne de regret.

”L-am analizat vreme de șase minute, pentru că am fost într-o videoconferință cu Parchetul și am avut posibilitatea să-l văd pe Vlad Bălțățeanu. Mi se pare că nu are niciun fel de remușcare vizavi de ce prezumtiv a făcut. Este un personaj extrem de atent la ceea ce face”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, pe pagina personală de TikTok.

Vlad Bălțățeanu a refuzat să vorbească la audieri

În paralel, în spațiul public au apărut și informații despre ceea ce Vlad Bălțățeanu i-ar fi povestit unui apropiat. Potrivit acestuia, suspectul ar fi susținut că nu își amintește să o fi ucis pe Valentina și că a descoperit-o fără viață după ce s-a trezit din somn.

Conform relatării prietenului său, între cei doi parteneri ar fi avut loc un conflict în seara precedentă. Acesta a afirmat că Vlad Bălțățeanu i-ar fi povestit despre o ceartă care ar fi degenerat și în timpul căreia a lovit-o pe Valentina cu o coadă de mătură. Ulterior, bărbatul ar fi mers la culcare, iar când s-ar fi trezit ar fi găsit-o decedată.

”A spus singur că au făcut un mic grătar, s-au certat, adică ea s-ar fi certat cu unchiul lui, el s-ar fi dus şi i-ar fi dat două palme Valentinei, Valentina l-ar fi înjurat pe el. A pus mâna pe coada de la mătură şi ar fi lovit-o. A spus că nu poate să își dea seama cum ar fi omorât-o cu coada de la mătură. A spus că s-a pus să doarmă și când s-a trezit, ea era moartă lângă el în pat. Eu am apelat la 117 (n.r. poliție)”, a declarat prietenul lui Vlad, conform Antena 3.

CITEŞTE ŞI: Apar noi informații despre cazul Valentinei din Olt. Vlad Bălțățeanu, audiat pentru prima dată

Vlad Bălțățeanu i-a mărturisit unui prieten ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: „Ea s-ar fi certat cu unchiul lui”

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