Vlad Bălțățeanu i-a mărturisit unui prieten ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: „Ea s-ar fi certat cu unchiul lui”

Vlad Bălțățeanu i-a mărturisit unui prieten ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: „Ea s-ar fi certat cu unchiul lui”
Vlad Bălţăţeanu
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Prietenul lui Vlad Bălțățeanu, bărbatul care a alertat autoritățile după ce l-a găsit în Elveția, a făcut noi declarații despre discuțiile pe care le-a avut cu principalul suspect în cazul morții Valentinei. Potrivit acestuia, Vlad Bălțățeanu susține că nu își amintește să o fi ucis pe tânără și spune că a găsit-o fără viață după ce s-ar fi culcat în urma unui conflict între ei.

Vlad Bălțățeanu a fost adus în România la începutul acestei săptămâni, unde a fost audiat de anchetatori. În fața autorităților, acesta a susținut că nu el ar fi comis crima, iar o versiune asemănătoare i-ar fi prezentat și prietenului său, cel care l-a convins ulterior să ia legătura cu poliția.

Ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei

Potrivit declarațiilor făcute de prietenul său, între Vlad Bălțățeanu și Valentina ar fi avut loc un conflict în timp ce făceau un grătar. Acesta a povestit că tânăra ar fi făcut o afirmație despre tatăl lui Vlad, decedat în urmă cu câteva luni, lucru care l-ar fi afectat profund.

Conform relatării, situația ar fi degenerat, iar Vlad Bălțățeanu i-ar fi spus că a agresat-o pe Valentina cu o coadă de mătură. Ulterior, acesta ar fi mers să se culce, iar la trezire ar fi găsit-o pe tânără decedată.

”A spus singur că au făcut un mic grătar, s-au certat, adică ea s-ar fi certat cu unchiul lui, el s-ar fi dus şi i-ar fi dat două palme Valentinei, Valentina l-ar fi înjurat pe el. A pus mâna pe coada de la mătură şi ar fi lovit-o. A spus că nu poate să își dea seama cum ar fi omorât-o cu coada de la mătură. A spus că s-a pus să doarmă și, când s-a trezit, ea era moartă lângă el în pat. Eu am apelat la 117 (n.r. poliția din Elveția)”, a declarat prietenul lui Vlad, conform Antena 3.

După moartea Valentinei, Vlad Bălțățeanu a părăsit România și a traversat mai multe țări europene înainte de a ajunge în Elveția. Acolo, după câteva zile, și-ar fi contactat un vechi prieten, căruia i-ar fi cerut ajutorul.

Bărbatul a povestit că l-a îndemnat să se predea autorităților, explicându-i că o astfel de decizie l-ar putea ajuta din punct de vedere juridic. Tot el a oferit detalii despre momentul în care l-a întâlnit în Elveția și despre felul în care arăta în acea perioadă.

”A sunat și mi-a spus: „Bă, hai că sunt aici, hai repede să vorbim”. Hai că sunt aici, și mi-a arătat, mi-a dat cameră și mi-a arătat unde e (…) Era schimbat, era cu șapca trasă pe el. Chipul nu prea se vedea foarte clar, adică nu am putut să observ prea multe (…)

Sincer, nu prea am observat detaliile astea, pentru că, atunci când am ajuns eu, era întuneric afară. Nu m-am uitat la barba lui. Am observat atât, cât avea tatuajele acoperite și cam atât. Erau acoperite (n.r. tatuajele). În aer liber, într-un parc. Este un parc peste drum, se poate verifica”, a declarat prietenul lui Vlad Bălțățeanu, la Acces Direct.

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Bărbatul cu care Vlad Bălțățeanu s-a întâlnit în Elveția, dezvăluiri de ultimă oră. Ce a discutat cu presupusul criminal al Valentinei

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