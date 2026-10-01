Bărbatul cu care Vlad Bălțățeanu s-a întâlnit în Elveția, dezvăluiri de ultimă oră. Ce a discutat cu presupusul criminal al Valentinei

Bărbatul cu care Vlad Bălțățeanu s-a întâlnit în Elveția, dezvăluiri de ultimă oră. Ce a discutat cu presupusul criminal al Valentinei
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Vlad Bălţăţeanu
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Ancheta în cazul morții Valentinei continuă să aducă la suprafață noi mărturii și declarații. Un bărbat care susține că îl cunoaște pe Vlad Bălțățeanu de aproximativ 12 ani și care afirmă că s-a întâlnit cu acesta în Elveția a vorbit despre discuțiile purtate cu presupusul autor al crimei și despre perioada petrecută de acesta în afara României după producerea tragediei.

Potrivit declarațiilor sale, cei doi ar fi păstrat legătura de-a lungul timpului, iar ultima conversație înainte de tragedie ar fi avut loc cu două zile înainte de moartea Valentinei.

Bărbatul cu care Vlad Bălțățeanu s-a întâlnit în Elveția, dezvăluiri de ultimă oră

Bărbatul a povestit că i-a atras atenția un videoclip publicat de Vlad Bălțățeanu și că a făcut o glumă pe seama acestuia, fără să bănuiască ce avea să urmeze.

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„Păi, aproximativ vreo 12 ani (…) Sunt din Sibiu (…) În mare parte știam, da (…) Mi-a spus de Valentina pur și simplu că… Nu știu ce zicea el atunci. Înainte de crimă am vorbit cu două zile. Postase un videoclip și am făcut așa o glumă față de el, pentru că era un pic dubios. Era un videoclip așa, vrea să pară ceea ce el nu era. Cel puțin cu băieții. Adică nu am intrat ca să țin apărarea sau alte chestii. Pentru că este o faptă destul de nasoală (…) Mi-a dat efectiv poza (n.r. o altă persoană i-a arătat că Vlad Bălțățeanu este căutat), cum că e căutat, e suspect pentru crimă. Am văzut comentarii pe TikTok, ceva de genul că a omorât-o, a omorât-o. Și în momentul ăla i-am scris lui: Bă, ce ai făcut?. Și nu mai răspundea pe nicăieri, pentru că nu putea să-i…”, a declarat bărbatul în cadrul emisiunii Acces Direct.

Ulterior, acesta a povestit și despre întâlnirea pe care ar fi avut-o cu Vlad Bălțățeanu în Elveția. Potrivit spuselor sale, bărbatul încerca să nu fie recunoscut, purtând haine care îi acopereau tatuajele și o șapcă trasă pe față. Întâlnirea ar fi avut loc într-un parc, după ce Vlad Bălțățeanu l-a contactat și i-a indicat locul unde se afla.

„A sunat și mi-a spus: Bă, hai că sunt aici, hai repede să vorbim. Hai că sunt aici și mi-a arătat, mi-a dat cameră și mi-a arătat unde e (…) Era schimbat, era cu șapca trasă pe el. Chipul nu prea se vedea foarte clar, adică nu am putut să observ prea multe (…) Sincer, nu prea am observat detaliile astea, pentru că, când am ajuns eu, era întuneric afară. Nu m-am uitat la barba lui. Am observat atât, cât avea tatuajele acoperite și cam atât. Erau acoperite (n.r. tatuajele), că era îmbrăcat. În aer liber, într-un parc. Este un parc peste drum, se poate verifica”, a spus acesta.

Ce a discutat cu presupusul criminal al Valentinei

În cadrul aceleiași intervenții, bărbatul a afirmat că Vlad Bălțățeanu i-ar fi mărturisit că regretă faptul că a fugit după producerea tragediei. Totodată, acesta a susținut că presupusul autor al crimei i-ar fi oferit detalii despre telefonul Valentinei și despre câinele tinerei.

„A zis și el că îi pare rău că a fugit (…) Inclusiv telefonul Valentinei a zis că l-a aruncat (…) Cred că a zis Ungaria, undeva într-o apă, că dacă el a mers pe lângă ape (…) Cățelul Valentinei l-a eliberat în Sibiu după spusele lui (…) Părea vinovat, pe la lanț avea o iconiță (…) Era o cărticică cu Maica Domnului (…) I-am spus: Vezi că dacă-ți recunoști fapta, poți să iei mai puțin”, a adăugat bărbatul.

Acesta a mai relatat că Vlad Bălțățeanu i-ar fi povestit despre perioada petrecută în Italia înainte de a ajunge în Elveția. Potrivit mărturiei sale, bărbatul ar fi dormit pe străzi și ar fi stat în apropierea unor persoane fără adăpost. Interlocutorul său susține că a văzut ulterior obiectele despre care Vlad Bălțățeanu i-ar fi vorbit.

„A fost în Italia, acolo a fost partea mai interesantă, că a susținut că și un carabinier a venit afară și l-a întrebat și a spus că nu știe (…) Dacă a văzut persoana (n.r. l-ar fi întrebat carabinierii) (…) Mi-a spus pur și simplu că a dormit pe străzi, ulterior am văzut chestia asta și eu, adică am confirmat-o, că avea o pătură la el și niște ziare, reviste, de pus sub el. Mi-a spus că a stat pe sub balcoane, cu oameni nevoiași, care erau pe străzi”, a mai declarat bărbatul.

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Cazul Valentinei face înconjurul Europei. Ce scrie presa din Elveţia despre Vlad Bălțățeanu

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