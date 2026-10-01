„Regina Hermès-urilor” donează o geantă de 150.000 de euro pentru un spital de pediatrie: ”Mă alătur inițiativei Spitale Publice din Bani Privați”

Regina Hermes-urilor
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O geantă de lux a devenit instrument pentru o cauză nobilă. Doamna Maria, o cunoscută colecționară de genți Hermès a decis să doneze una dintre piesele importante din colecția sa pentru strângerea de fonduri necesară construirii noii Clinici de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București.

Femeia, despre care presa a scris de-a lungul timpului că deține una dintre cele mai valoroase colecții de genți Hermès din România, a anunțat că oferă pentru această cauză o geantă Kelly Himalaya. Valoarea piesei este estimată la aproximativ 150.000 de euro.

Donația face parte din campania „Spitale Publice din Bani Privați”, inițiată de Codin Maticiuc, prin care sunt strânse fonduri pentru construirea unei clinici moderne de psihiatrie pediatrică în curtea Spitalului Obregia.

De la colecția de genți la o colecție de fapte bune

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip publicat în mediul online. În mesajul său, colecționara spune că își dorește ca gestul său să fie doar începutul unei inițiative prin care și alte femei să contribuie, fiecare după posibilități, la realizarea proiectului.

„Sunt regina Hermes-urilor din România, cel puțin așa m-a numit presa. S-a spus de-a lungul timpului că aș avea una dintre cele mai valoroase colecții de genți. Astăzi vreau, însă, să facem împreună o altă colecție, o colecție de fapte bune ale doamnelor din România, menită să sprijine construcția unui spital de psihiatrie.

Mă alătur inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați” și îmi doresc ca împreună să ajutăm la construirea spitalului de Psihiatrie Pediatrică din curtea spitalului Obregia. Donez Hermes, Kelly Himalaya.

Este primul pas al campaniei și vă rog doamnelor, alăturați-vă cu orice fel de gest. Sunt fericită să anunț că o serie de doamne cu adevărat speciale se alătură deja campaniei și sunt convinsă că vom reuși să terminăm acest spital”, a declarat aceasta în mediul online.

Sursa foto: Captură video

Mesajul este și o invitație adresată altor femei să transforme obiectele de valoare în donații pentru proiectul medical. În locul unei colecții de genți, inițiatoarea propune construirea unei colecții simbolice de gesturi caritabile.

O investiție pentru sănătatea mintală a copiilor

Noua clinică de psihiatrie pediatrică este unul dintre proiectele importante derulate în cadrul campaniei „Spitale Publice din Bani Privați”. Construcția este prevăzută în incinta Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Proiectul urmărește înlocuirea infrastructurii vechi cu un spațiu adaptat nevoilor actuale ale copiilor și adolescenților.

Potrivit informațiilor prezentate de inițiatorii proiectului, noua clădire va avea aproximativ 3.900 de metri pătrați utili, cinci niveluri și 67 de paturi. Sunt prevăzute saloane cu câte două paturi, spații pentru terapie și zone dedicate tratării adolescenților care se confruntă cu probleme legate de consumul de substanțe.

Valoarea totală estimată a investiției ajunge la aproximativ 16,5 milioane de euro. O parte importantă din sumă a fost deja strânsă. Însă, pentru finalizarea întregului proiect este nevoie în continuare de contribuții consistente din partea donatorilor.

CITEȘTE ȘI: Codin Maticiuc, alături de actorul premiat la Oscar! Cuba Gooding Jr., pe șantierul clinicii de 16 milioane de euro din Capitală

Cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din România va fi construită de Fundația Metropolis, cu ajutorul lui Ion Țiriac

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. Ultimele cuvinte ale femeii de 58 de ani
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. Ultimele cuvinte ale femeii de 58 de ani
Arbitrul Gheorghe Moldovan, condus pe ultimul drum. Imaginile durerii de la înmormântare
Arbitrul Gheorghe Moldovan, condus pe ultimul drum. Imaginile durerii de la înmormântare
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: ”M-a închis într-o cameră fără geamuri”
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: ”M-a închis într-o cameră fără geamuri”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 2 octombrie, de la ora 19.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 2 octombrie, de la ora 19.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 2 octombrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 2 octombrie, de la ora 15.00
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Mediafax
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
Gandul.ro
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Mediafax
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
Click.ro
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Digi 24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
Gandul.ro
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.