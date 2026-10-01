„Regina Hermès-urilor” donează o geantă de 150.000 de euro pentru un spital de pediatrie: ”Mă alătur inițiativei Spitale Publice din Bani Privați”

O geantă de lux a devenit instrument pentru o cauză nobilă. Doamna Maria, o cunoscută colecționară de genți Hermès a decis să doneze una dintre piesele importante din colecția sa pentru strângerea de fonduri necesară construirii noii Clinici de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București.

Femeia, despre care presa a scris de-a lungul timpului că deține una dintre cele mai valoroase colecții de genți Hermès din România, a anunțat că oferă pentru această cauză o geantă Kelly Himalaya. Valoarea piesei este estimată la aproximativ 150.000 de euro.

Donația face parte din campania „Spitale Publice din Bani Privați”, inițiată de Codin Maticiuc, prin care sunt strânse fonduri pentru construirea unei clinici moderne de psihiatrie pediatrică în curtea Spitalului Obregia.

De la colecția de genți la o colecție de fapte bune

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip publicat în mediul online. În mesajul său, colecționara spune că își dorește ca gestul său să fie doar începutul unei inițiative prin care și alte femei să contribuie, fiecare după posibilități, la realizarea proiectului.

„Sunt regina Hermes-urilor din România, cel puțin așa m-a numit presa. S-a spus de-a lungul timpului că aș avea una dintre cele mai valoroase colecții de genți. Astăzi vreau, însă, să facem împreună o altă colecție, o colecție de fapte bune ale doamnelor din România, menită să sprijine construcția unui spital de psihiatrie. Mă alătur inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați” și îmi doresc ca împreună să ajutăm la construirea spitalului de Psihiatrie Pediatrică din curtea spitalului Obregia. Donez Hermes, Kelly Himalaya. Este primul pas al campaniei și vă rog doamnelor, alăturați-vă cu orice fel de gest. Sunt fericită să anunț că o serie de doamne cu adevărat speciale se alătură deja campaniei și sunt convinsă că vom reuși să terminăm acest spital”, a declarat aceasta în mediul online.

Mesajul este și o invitație adresată altor femei să transforme obiectele de valoare în donații pentru proiectul medical. În locul unei colecții de genți, inițiatoarea propune construirea unei colecții simbolice de gesturi caritabile.

O investiție pentru sănătatea mintală a copiilor

Noua clinică de psihiatrie pediatrică este unul dintre proiectele importante derulate în cadrul campaniei „Spitale Publice din Bani Privați”. Construcția este prevăzută în incinta Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Proiectul urmărește înlocuirea infrastructurii vechi cu un spațiu adaptat nevoilor actuale ale copiilor și adolescenților.

Potrivit informațiilor prezentate de inițiatorii proiectului, noua clădire va avea aproximativ 3.900 de metri pătrați utili, cinci niveluri și 67 de paturi. Sunt prevăzute saloane cu câte două paturi, spații pentru terapie și zone dedicate tratării adolescenților care se confruntă cu probleme legate de consumul de substanțe.

Valoarea totală estimată a investiției ajunge la aproximativ 16,5 milioane de euro. O parte importantă din sumă a fost deja strânsă. Însă, pentru finalizarea întregului proiect este nevoie în continuare de contribuții consistente din partea donatorilor.

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