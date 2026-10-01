Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: ”M-a închis într-o cameră fără geamuri”

Apar detalii înfiorătoare despre comportamentul agresiv pe care Vlad Bălțățeanu l-a avut înainte cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea. Înainte ca Valentina, iubita lui, să fie găsită într-o valiză plutind pe râul Olt, tânărul de 30 de ani și-a închis unchiul într-o cameră fără geamuri și l-a bătut crunt.

Au trecut 7 zile de la descoperirea macabră din râul Olt, când un cioban a găsit un geamantan care plutea în râul Olt. Oamenii legii sosiți la fața locului au descoperit în valiză trupul neînsufleți al Valentinei, o tânără de 28 de ani din Filiași. La scurt timp, Vlad Bălțățeanu, iubitul fetei, a devenit principalul suspect în cazul acestei crime. Acesta a fost dat în urmărire internațională și, ulterior, prins după 7 zile în Elveția, unde în prezent se află în arest în vederea extrădării.

Vlad Bălțețeanu și-a bătut crunt unchiul

În tot acest timp, oamenii legii încearcă să refacă traseul presupusului criminal și ultimele ore din viața Valentinei, dar și să adune informații ce ar putea contura profilul psihologic al suspectului. Recent, unchiul acestuia a oferit o serie de declarații terifiante despre comportamentul nepotului său dinainte de descoperirea crimei din râul Olt și implicit dinainte de dispariția sa.

Bărbatul susține că, în ziua precedentă celei în care Valentina a fost găsită în geamantan, a fost bătut crunt de nepotul său. Conform declarațiilor sale, Vlad, Valentina, unchiul Grigore și câțiva prieteni se întâlniseră pentru a face un grătar în curtea tânărului.

„Au vorbit frumos unul cu celălalt. Eu nu am stat la grătar. M-a bătut și nu am mai stat. M-a închis într-o cameră fără geamuri. Vecinii lui nu erau acasă, doar fanii lui. M-a bătut pe drum. M-a luat froțat, după ce m-a bătut, și după m-a rugat să mănânc și eu nu am mai vrut. Nu s-au certat deloc. Atunci s-a băut bere. Nepotul a făcut focul la grătar. M-a făcut surd și prost și am vrut să plec acasă”, a declarat unchiul lui Vlad Bălțățeanu, în emisiunea Viața fără filtru.

Grigore susține că a fost jignit, închis într-o cameră fără geamuri și bătut crunt doar pentru că își exprimase dorința de a pleca acasă, într-un sat vecin. Vlad Bălțățeanu s-ar fi înfuriat atât de tare încăt a reacționat extrem de violent. În urma bătăii primite, unchiul lui Vlad Bălțățeanu a avut nevoie de spitalizare.

Vlad Bălțățeanu urmează să fie adus în România

La 7 zile de la moartea Valentinei, Vlad Bălțățeanu, tânărul suspectat că și-a omorât iubita și a aruncat-o în Olt, a fost prins de autoritățile din Elveția. Acesta a dispărut fără urmă în noaptea de luni spre marți (21-22 septembrie), cu o zi înainte ca victima să fie descoperită. Acesta ar fi reușit să fugă din țară cu ajutorul unui prieten și s-ar fi deplasat prin Ungaria, Slovacia, Italia, Austria și Elveția.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția. Bărbatul se află în custodia autorităților elvețiene, iar acum se vor demara procedurile pentru predarea sa către România. Procedura trebuie să fie făcută în termen de 18 zile, așadar până pe 15 octombrie. Oficiul Federal de Justiție a dispus reținerea în vederea extrădării. România are acum la dispoziție 18 zile pentru a transmite o cerere oficială de extrădare”, potrivit răspunsului transmis pentru CANCAN.RO de către Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

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