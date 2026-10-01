Soțul și fiul Alinei Pușcaș, de urgență la spital după o petrecere pentru copii: ”Otravă pentru șobolani”

Alina Pușcaș a trecut printr-o perioadă dificilă. Soțul și fiul ei au mâncat alimente contaminate cu otravă de șobolani. Copilul și-a pierdut cunoștința, iar bărbatul a căzut chiar lângă mașină. Cei doi au ajuns de urgență la spital.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună trei copii. Ea a fost mereu sinceră atunci când a venit vorba despre viața sa personală, iar de curând a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente. Aceasta a explicat că se aflau la o petrecere de copii la care li s-a servit mâncare contaminată cu otravă de șobolani.

Mai multe persoane au prezentat simptome, însă sperietura cea mai mare a venit atunci când fiul ei, Alex, și-a pierdut cunoștința, iar soțul ei a căzut lângă mașină. Cei doi au ajuns de urgență la spitale diferite. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Soțul și fiul Alinei Pușcaș au mâncat alimente contaminate cu otravă de șobolani

Prezentatoarea TV a precizat că petrecerea a avut loc la o fermă, acolo unde cel mai probabil s-au plimbat animalele. Cu toate acestea, ipoteza Alinei Pușcaș nu a fost nici acum confirmată oficial, așadar nu se știe cu exactitate dacă mâncarea a fost într-adevăr contaminată cu otravă de șobolani sau au existat alte probleme.

Cert este că nu doar fiul și soțul ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pe de altă parte, vedeta a explicat că fetița lor nu s-a confruntat cu acele simptome, așa că ea nu a fost transportată la spital.

„La un moment dat, a fost o situație în care am fost la o petrecere de copii și au fost otrăviți. Vorbesc foarte serios. Probabil a fost mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani. Era într-o fermă această zi de naștere pentru copii și mai mult ca sigur pe acolo s-au perindat animăluțe. Alex și-a pierdut cunoștința, am ajuns cu el la Urgențe, soțul meu, la fel, a căzut lângă mașină și am apucat să mergem la Spitalul Județean din Prahova, pentru că nu era acolo în apropiere, dar nu l-au primit și pe băiețel”, a declarat Alina Pușcaș, la Spynews TV Live.

Ce a simțit Alina Pușcaș în acele clipe

Totodată, șatena a dezvăluit că a condus cu 200 de kilometri pe oră, pentru că se grăbea să ajungă la spital cu cel mic. În plus, a punctat că pe lângă supărare, s-a simțit copleșită și revoltată. Cu toate acestea, a încercat să își mențină calmul să facă față situației.

„Am mers cu 200 la oră (…), am plecat la Ploiești, i-am aruncat buletinul soțului pe geam, în ambulanță (…) Am sunat să vină în întâmpinare o salvare, l-a preluat. Mi-am dat seama că eu trebuie să mă întăresc, nu să plâng. E clar că eu plângeam, dar era și o revoltă de ce se întâmplă lucrurile astea”, a mai adăugat ea.

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