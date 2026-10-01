Soțul și fiul Alinei Pușcaș, de urgență la spital după o petrecere pentru copii: ”Otravă pentru șobolani”

Soțul și fiul Alinei Pușcaș, de urgență la spital după o petrecere pentru copii: ”Otravă pentru șobolani”
Galerie Foto 5
Alina Pușcaș/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Alina Pușcaș a trecut printr-o perioadă dificilă. Soțul și fiul ei au mâncat alimente contaminate cu otravă de șobolani. Copilul și-a pierdut cunoștința, iar bărbatul a căzut chiar lângă mașină. Cei doi au ajuns de urgență la spital.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună trei copii. Ea a fost mereu sinceră atunci când a venit vorba despre viața sa personală, iar de curând a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente. Aceasta a explicat că se aflau la o petrecere de copii la care li s-a servit mâncare contaminată cu otravă de șobolani.

Mai multe persoane au prezentat simptome, însă sperietura cea mai mare a venit atunci când fiul ei, Alex, și-a pierdut cunoștința, iar soțul ei a căzut lângă mașină. Cei doi au ajuns de urgență la spitale diferite. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Soțul și fiul Alinei Pușcaș au mâncat alimente contaminate cu otravă de șobolani

Prezentatoarea TV a precizat că petrecerea a avut loc la o fermă, acolo unde cel mai probabil s-au plimbat animalele. Cu toate acestea, ipoteza Alinei Pușcaș nu a fost nici acum confirmată oficial, așadar nu se știe cu exactitate dacă mâncarea a fost într-adevăr contaminată cu otravă de șobolani sau au existat alte probleme.

Cert este că nu doar fiul și soțul ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pe de altă parte, vedeta a explicat că fetița lor nu s-a confruntat cu acele simptome, așa că ea nu a fost transportată la spital.

„La un moment dat, a fost o situație în care am fost la o petrecere de copii și au fost otrăviți. Vorbesc foarte serios. Probabil a fost mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani. Era într-o fermă această zi de naștere pentru copii și mai mult ca sigur pe acolo s-au perindat animăluțe. Alex și-a pierdut cunoștința, am ajuns cu el la Urgențe, soțul meu, la fel, a căzut lângă mașină și am apucat să mergem la Spitalul Județean din Prahova, pentru că nu era acolo în apropiere, dar nu l-au primit și pe băiețel”, a declarat Alina Pușcaș, la Spynews TV Live.

Alina Pușcaș/ sursa foto: social media

Alina Pușcaș/ sursa foto: social media

Ce a simțit Alina Pușcaș în acele clipe

Totodată, șatena a dezvăluit că a condus cu 200 de kilometri pe oră, pentru că se grăbea să ajungă la spital cu cel mic. În plus, a punctat că pe lângă supărare, s-a simțit copleșită și revoltată. Cu toate acestea, a încercat să își mențină calmul să facă față situației.

„Am mers cu 200 la oră (…), am plecat la Ploiești, i-am aruncat buletinul soțului pe geam, în ambulanță (…) Am sunat să vină în întâmpinare o salvare, l-a preluat. Mi-am dat seama că eu trebuie să mă întăresc, nu să plâng. E clar că eu plângeam, dar era și o revoltă de ce se întâmplă lucrurile astea”, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Prima reacție a Alinei Pușcaș după ce Pepe a plecat de la Antena 1. Artistul a bătut palma cu Kanal D

Alina Pușcaș, vacanță atipică. A ajuns pe o insulă părăsită! „Sunt doar 14 locuitori”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cheloo a vorbit despre consumul de substanțe interzise, la filmările Asia Express. În iunie, a fost internat la Psihiatrie, după ce și-a provocat o rană la nivelul gâtului
Cheloo a vorbit despre consumul de substanțe interzise, la filmările Asia Express. În iunie, a fost internat la Psihiatrie, după ce și-a provocat o rană la nivelul gâtului
Dan Alexa, dezvăluiri despre colegul său de la Asia Express. Gabi Tamaș a fost la un pas de atac de panică
Dan Alexa, dezvăluiri despre colegul său de la Asia Express. Gabi Tamaș a fost la un pas de atac de panică
Mihai a fugit de acasă înainte să fie încarcerat. Tânărul de 24 de ani este dat în urmărire națională
Mihai a fugit de acasă înainte să fie încarcerat. Tânărul de 24 de ani este dat în urmărire națională
Coșmarul prin care a trecut Adi Minune: ”Eu acolo am murit”
Coșmarul prin care a trecut Adi Minune: ”Eu acolo am murit”
Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman mama: „Nu am sunat-o toata ziua, nu i-am dat nici un mesaj”
Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman mama: „Nu am sunat-o toata ziua, nu i-am dat nici un mesaj”
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Mediafax
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
Gandul.ro
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Mediafax
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
Click.ro
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Digi 24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
Gandul.ro
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.