Dan Alexa, dezvăluiri despre colegul său de la Asia Express. Gabi Tamaș a fost la un pas de atac de panică

Dan Alexa, dezvăluiri despre colegul său de la Asia Express. Gabi Tamaș a fost la un pas de atac de panică
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Gabi Tamaș și Dan Alexa/ sursa foto: colaj CANCAN
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Dan Alexa și Gabi Tamaș au participat la Asia Express, sezonul opt. La aproape un an de la încheierea sezonului, antrenorul a făcut dezvăluiri incredibile despre coechipierul său. Fostul concurent a spus că s-a panicat atunci când Gabi Tamaș a fost la un pas de atac de panică.

Finaliștii sezonului opt Asia Express au mărturisit în repetate rânduri că parcursul lor nu a fost unul ușor. Aceștia au fost nevoiți să treacă peste provocări greu de imaginat, iar acum, Dan Alexa a amintit de un moment care l-a băgat în sperieți.

Celebrul antrenor a explicat că Gabi Tamaș a fost la un pas de atac de panică, fapt ce nu se mai întâmplase până atunci. Mai mult decât atât, a fost unul dintre momentele care l-au determinat pe fostul fotbalist să spună stop cursei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Dan Alexa, dezvăluiri despre colegul său de la Asia Express

Dan Alexa a povestit că se aflau în Vietnam și căutau cazare. Pentru că nimeni nu a vrut să le ofere un acoperiș deasupra capului, Gabi Tamaș a cedat.

Coechipierul său i-ar fi spus în acel moment că urmează să facă un atac de panică. Antrenorul s-a speriat, deoarece nu se aștepta să audă astfel de cuvinte de la fostul fotbalist, care a dat mereu dovadă de un caracter de fier.

„Când venea cazare. Să batem la ușile oamenilor, să ne rugăm de ei, să spunem niște povești și să te refuze. Am avut un moment în Vietnam, am intrat într-un cartier…ăla a fost cel mai greu moment. Îl știți pe Gabi, el este un monstru cap coadă, este performant în tot ce face, drept dovadă, unde merge, câștigă. Am avut un moment în care ne-au refuzat mai mulți, am coborât într-un cartier, unde era plin de copii și nu vorbea nimeni engleză. Am stat 20 de minute, am ieșit de acolo, ne-au refuzat. Ni s-a părut atât de umilitor și mi-l aduc aminte pe Gabi: >. Ca să-mi zică Gabi Tamaș asta…S-a pus și a zis: >. Ăla a fost un moment foarte greu”, a declarat Dan Alexa, pentru GSP.

Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express

Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express

Locul neobișnuit în care a dormit Gabi Tamaș

Prezent în cadrul emisiunii Furnicuțele, Gabi Tamaș a fost întrebat dacă a dormit vreodată pe stradă. El a explicat că nu a făcut niciodată asta, însă locul cel mai neobișnuit în care a înnoptat a fost casa scării unui bloc. Totul s-a întâmplat după o petrecere nebună la club.

„Nu, pe stradă nu. Dar în casa scării, da. Am adormit la etajul 1 (…) Am ciocănit prima oară. Am dat cu călcâiul, să nu mă accidentez, ca să sparg termopanul”, a povestit fostul fundaș, la Furnicuțele.

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