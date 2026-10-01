Mihai a fugit de acasă înainte să fie încarcerat. Tânărul de 24 de ani este dat în urmărire națională

Mihai a fugit de acasă înainte să fie încarcerat. Tânărul de 24 de ani este dat în urmărire națională
Tânărul de 24 de ani a dispărut înainte de a fi încarcerat/ sursă foto: Poliția Română
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este alertă de dispariție în România! Mihai Simoniac, în vârstă de 24 de ani, a dispărut fără urmă după ce a primit o condamnare de 8 ani și 8 luni de închisoare – după ce a agresat fizic iubita, o minoră de 16 ani. Persoanele care dețin informații cu privire la individ sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție. 

Mihai Simoniac, originar din localitatea Poienile de Sus Munte, este urmărit național după ce a dispărut de la locuința sa. Tânărul de 24 de ani a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Vișeu de Sus la o pedeapsă de 8 ani și 8 luni după ce anul trecut și-a abuzat fizic iubita, o minoră în vârstă de 16 ani.

Tânărul din Maramureș a dispărut înainte să fie încarcerat/ sursă foto: Poliția Română

El a fost inițial arestat preventiv pentru 30 de zile, apoi măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu. Miercuri, 30 septembrie, după ce s-a decis sentința, acesta a fugit de acasă. Polițiștii din Secția Rurală Leordina au mers la locuința acestuia pentru a-l ridca și a-l duce la închisoare, însă acesta a apucat să se facă nevăzut, nu înainte de a-și tăia brățara electronică de monitorizare. Măsura arestului la domiciliu a încetat în aceeași zi în care s-a dispus și condamnarea acestuia, însă acesta nu avea niciun drept să își îndepărteze singru brațara de urmărire și monitorizare.

Activitățile sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș în vederea depistării și introducerii sale în ptenitenciar pentru executarea pedepsei. Mai multe echipaje de poliție au organizat filtre în zona în care locuiește suspectul și în împrejurimi. Persoanele care dețin informații cu privire la individ sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Vlad a vorbit 47 de minute cu tatăl Valentinei pe videocall în seara tragediei. Care ar putea fi motivul din spatele gestului său

Iosif, copilul de 4 ani dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Polițiștii au refăcut traseul micuțului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Coșmarul prin care a trecut Adi Minune: ”Eu acolo am murit”
Coșmarul prin care a trecut Adi Minune: ”Eu acolo am murit”
Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman mama: „Nu am sunat-o toata ziua, nu i-am dat nici un mesaj”
Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman mama: „Nu am sunat-o toata ziua, nu i-am dat nici un mesaj”
Ramona Păun este însărcinată la 40 de ani! Mesajul emoționant transmis de prezentatoarea de la PRO TV
Ramona Păun este însărcinată la 40 de ani! Mesajul emoționant transmis de prezentatoarea de la PRO TV
Alberto, ”târât” de soție în instanță! Adriana a cerut ordin de protecție
Alberto, ”târât” de soție în instanță! Adriana a cerut ordin de protecție
Ce s-a întâmplat cu cățelușul Valentinei. Apelul disperat făcut de Petre Tănasie, după ce și-a înmormântat fiica
Ce s-a întâmplat cu cățelușul Valentinei. Apelul disperat făcut de Petre Tănasie, după ce și-a înmormântat fiica
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Mediafax
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Nicușor Dan anunță că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri”
Gandul.ro
Nicușor Dan anunță că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri”
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Mediafax
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
Click.ro
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
Digi 24
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
Promotor.ro
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Nicușor Dan anunță că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri”
Gandul.ro
Nicușor Dan anunță că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri”
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.