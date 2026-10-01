Mihai a fugit de acasă înainte să fie încarcerat. Tânărul de 24 de ani este dat în urmărire națională

Este alertă de dispariție în România! Mihai Simoniac, în vârstă de 24 de ani, a dispărut fără urmă după ce a primit o condamnare de 8 ani și 8 luni de închisoare – după ce a agresat fizic iubita, o minoră de 16 ani. Persoanele care dețin informații cu privire la individ sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Mihai Simoniac, originar din localitatea Poienile de Sus Munte, este urmărit național după ce a dispărut de la locuința sa. Tânărul de 24 de ani a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Vișeu de Sus la o pedeapsă de 8 ani și 8 luni după ce anul trecut și-a abuzat fizic iubita, o minoră în vârstă de 16 ani.

El a fost inițial arestat preventiv pentru 30 de zile, apoi măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu. Miercuri, 30 septembrie, după ce s-a decis sentința, acesta a fugit de acasă. Polițiștii din Secția Rurală Leordina au mers la locuința acestuia pentru a-l ridca și a-l duce la închisoare, însă acesta a apucat să se facă nevăzut, nu înainte de a-și tăia brățara electronică de monitorizare. Măsura arestului la domiciliu a încetat în aceeași zi în care s-a dispus și condamnarea acestuia, însă acesta nu avea niciun drept să își îndepărteze singru brațara de urmărire și monitorizare.

Activitățile sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș în vederea depistării și introducerii sale în ptenitenciar pentru executarea pedepsei. Mai multe echipaje de poliție au organizat filtre în zona în care locuiește suspectul și în împrejurimi. Persoanele care dețin informații cu privire la individ sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

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