Vlad Bălțățeanu a acceptat extrădarea din Elveția în România. Ce se va întâmpla cu criminalul în cazul Valentinei Tănăsie

Vlad Bălțățeanu a acceptat extrădarea din Elveția în România. Ce se va întâmpla cu criminalul în cazul Valentinei Tănăsie
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Vlad Bălțățeanu
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Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra găsită fără viață în râul Olt, a acceptat extrădarea din Elveția în România prin procedură simplificată. Acesta a fost arestat în cantonul St. Gallen, în baza mandatului emis de autoritățile din țara noastră. 

După ce și-a ucis iubita, Vlad Bălțățeanu a plecat din țară. El a fost localizat în Elveția, așadar autoritățile române au emis un mandat, iar alerta a fost introdusă în Sistemul de Informații Schengen.

Pentru că a acceptat extrădarea din Elveția în România prin procedura simplificată, nu mai este necesară parcurgerea tuturor etapelor procedurii obișnuite de extrădare. Astfel, Vlad Bălțățeanu urmează să fie predat mai rapid autorităților din țara noastră. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Ce se va întâmpla cu principalul suspect în cazul Valentinei Tănăsie

Dacă principalul suspect în cazul Valentinei Tănăsie nu ar fi acceptat extrădarea prin procedură simplificată, autoritățile elvețiene ar fi trebuit să analizeze cererea oficială trimisă de România, iar Vlad Bălțățeanu ar fi avut posibilitatea să se opună predării și să conteste decizia.

În acest caz, consimțământul dat în urma audierii permite anchetatorilor să treacă peste acei pași și să fie predat mai rapid autorităților din țara noastră.

Vlad și Valentina

Vlad și Valentina

Unde a fost arestat Vlad Bălțățeanu

Potrivit Oficiului Federal din Elveția, Vlad Bălțățeanu a stat în arest în cantonul St. Galler. Amintim că bărbatul în vârstă de 30 de ani s-a predat autorităților elvețiene în data de 28 septembrie, la o săptămână după ce a comis fapta.

Principalul suspect în cazul Valentinei Tănăsie, ar fi recurs la acest gest în urma geloziei extreme. Trupul neînsuflețit al tinerei a fost găsit într-o valiză, în râul Olt de niște pescari.

„Oficiul Federal de Justiție (OFJ) poate confirma că, la 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în Cantonul St. Gallen în numele nostru și în baza unui mandat emis de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Această persoană este suspectată de uciderea unei femei în România. În urma interogatoriului inițial, suspectul a consimţit la extrădarea în România prin proceduri simplificate. Din motive de confidențialitate și pentru a asigura procesul de extrădare în siguranță, nu vor fi divulgate informații suplimentare. Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați autoritățile române”, a transmis Oficiul Federal din Elveția pentru Antena 3 CNN.

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Ultima discuție pe care tatăl Valentinei a avut-o cu Vlad Bălțățeanu, înainte de tragedie: ”Atunci mi s-a aprins un beculeț”

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