Răzbunarea lui Vlad Bălțățeanu a fost gândită până în cel mai mic detaliu. Cui i-a aparținut valiza

La mai bine de 7 zile de la crima care a îngrozit o țară întreagă, când Valentina, o tânăra de 28 de ani, a fost omorâtă și aruncată într-o valiză în râul Olt, au apărut informații despre planul de răzbunare pe care l-ar fi avut Vlad Bălțățeanu, presupusul călău al fetei. Cui i-ar fi aparținut geamantanul în care și-a aruncat victima, de fapt?

Valentina și Vlad Bălțățeanu aveau o relație de aproximativ 3 luni. Înainte de a începe legătura cu presupusul ei călău, tânăra de 28 de ani a avut o ultimă convorbire cu fostul ei iubit, de la care mai avea de luat câteva haine. Bărbatul i le-a trimis ulterior într-un geamantan. După crimă, fostul partener al Valentinei a recunoscut valiza, aceasta fiind chiar cea în care îi expediase hainele fetei.

De asemenea, la ultimul lor apel video, bărbatul a remarcat urme de violență pe fața Valentinei, iar fata i-a recunoscut atunci că a fost agresată de Vlad, notează Antena Stars. În urma acestor informații, anchetatorii iau în calcul ipoteza unei răzbunări pusă la cale de Vlad din cauza geloziei – după ce acesta ar fi aflat că Valentina a vorbit cu fostul ei iubit în timpul relației lor.

A cui aparținea valiza în care a fost aruncată Valentina

Luni, 28 septembrie, Vlad Bălțățeanu a fost arestat de către autoritățile elvețiene, care acum urmează procedurile pentru extrădarea sa în România. Tânărul de 30 de ani este principalul suspect în cazul morții fostei sale iubite, Valentina Tănăsie. După descoperirea macabră din râul Olt, Vlad a fost dat în urmărie internațională.

Acesta ar fi părăsit țara la scurt timp de la comiterea faptei, ajungând în Elveția. În jurul crimei din Vâlcea rămân în continuare numeroase întrebări fără răspuns. Acesta s-ar fi deplasat prin Ungaria, Slovacia, Italia și Austria, în cantonul Saint Gallen, unde a fost prins de autorități. Potriviti documentelor obținute de CANCAN.RO – din partea autorităților elvețiene – Vlad Bălțățeanu a fost arestat de autoritățile elvețiene la solicitarea Oficiului Federal de Justiție și în baza alertei introduse de România în Sistemul de Informații Schengen. Autoritățile române au la dispoziție 18 zile pentru a redacta documentele în mod oficial prin care vor solicita extrădarea tânărului de 30 de ani.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România. Oficiul Federal de Justiție a dispus reținerea în vederea extrădării. România are acum la dispoziție 18 zile pentru a transmite o cerere oficială de extrădare”, a mai transmis OFJ pentru CANCAN.RO.

Filmul tragediei din Vâlcea

Alarma a fost dată în marți, 21 septembrie 2026, după ce un pescar a descoperit un geamantan plutind în apele râului Olt. Polițiști sosiți la fața locului au descoperit trupul neînsuflețit al Valentinei, o tânără de 28 de ani Filiași. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că victima a avut parte de o moarte violentă, pe trupul său fiind descoperite mai multe lovituri în zona capului și 5 coaste rupte. De asemenea, s-a stabilit că fata a fost ucisă în noaptea de luni spre marți (21-22 septembrie).

Conform traseului pe care autoritățile au încercat să-l refacă, Vlad Bălțățeanu ar fi plecat din țară imediat după ce ar fi ucis-o pe Valentina, în acea noaptea. De atunci, tânărul de 30 de ani a devenit principalul suspect în cazul morții iubitei sale, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru omor și un ordin de urmărire internațională.

Iubitul fetei din valiza de pe Olt avea antecedente. Trecutul amoros dubios al lui Vlad, suspect în cazul crimei din Filiași

Ultimele cuvinte ale Valentinei, tânăra găsită fără viață în râul Olt. Cu cine a vorbit înainte de tragedie