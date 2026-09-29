Vlad Bălțățeanu nu s-a predat în Elveția! Suspectul în cazul uciderii Valentinei Tănasie a încercat tot timpul să scape de autorități

Cazul Valentinei Tănăsie, fata care a fost găsită decedată într-o valiză care plutea pe Olt, ia o nouă turnură după ce bărbatul suspectat că i-ar fi luat viața a fost prins! Cu toate că inițial, informațiile care au ajuns în România ar fi fost că Vlad Bălțățeanu s-ar fi predat autorităților din Elveția după deplasarea sa prin mai multe țări europene, CANCAN.RO are documentele oficiale prin care contrazic modul în care a fost prezentată închiderea bărbatului! Autoritățile elvețiene l-au prins, de fapt, pe bărbat, iar acum urmează procedurile pentru extrădarea sa către România. Iată ce am aflat, dar și care este răspunsul oficial al Departamentului Federal al Justiţiei din Elveţia.

Cazul lui Vlad Bălțățeanu ia o nouă turnură după apariția unor informații oficiale din Elveția care contrazic modul în care a fost prezentată inițial capturarea principalului suspect din dosarul morții Valentinei Tănăsie. Deși în presa din România s-a relatat că bărbatul „s-a predat Poliției din St. Gallen”, noi am primit răspunsul oficial din partea autorităților elvețiene care demonstrează că cel care i-ar fi luat viața Valentinei a fost, de fapt, prins.

Vlad Bălțățeanu a fost prins de autoritățile elvețiene! Urmează să fie extrădat

Potrivit răspunsului transmis pentru CANCAN.RO de Departamentul Federal al Justiției din Elveția, Vlad Bălțățeanu a fost arestat în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție și în baza alertei introduse de România în Sistemul de Informații Schengen. De asemenea, OFJ a precizat că autorităţile din România au la dispoziţie 18 zile pentru a redacta documentele în mod oficial prin care vor solicita extrădarea lui Vlad Bălţăţeanu.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

Bărbatul se află în custodia autorităților elvețiene, iar acum se vor demara procedurile pentru predarea sa către România. Procedura trebuie să fie făcută în termen de 18 zile, așadar până pe 15 octombrie.

„Oficiul Federal de Justiție a dispus reținerea în vederea extrădării. România are acum la dispoziție 18 zile pentru a transmite o cerere oficială de extrădare”, a mai transmis OFJ pentru CANCAN.RO.

Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, acesta s-ar fi deplasat prin Ungaria, Slovacia, Italia și Austria, înainte de a ajunge în Elveția, acolo unde a fost prins de poliția din Saint Gallen. Bărbatul ar fi fost ajutat de un prieten, care nu știa despre fapta pe care acesta ar fi comis-o, să ajungă în Ungaria, iar de acolo a călătorit cu trenul spre Roma, ulterior ar fi ajuns în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional după ce anchetatorii români au dispus măsuri în dosarul morții Valentinei Tănăsie. În acest context, alerta introdusă de România în SIS a avut un rol esențial în momentul în care bărbatul a ajuns în atenția autorităților elvețiene.

ACCESEAZĂ ȘI: Iubitul fetei din valiza de pe Olt avea antecedente. Trecutul amoros dubios al lui Vlad, suspect în cazul crimei din Filiași

NU RATA: Cum a fost omorată, de fapt, Valentina. Ce a scos la iveală examinarea medico-legală