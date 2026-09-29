Noi acuzații în cazul crimei lui Mario Berinde. Ce spune sora adolescentului despre mama suspectului

Sora lui Mario Berinde a făcut acuzații extrem de grave la nouă luni de la moartea fratelui ei! Tânăra a indicat o persoană care ar avea legătură cu cele întâmplate. Declarațiile ei ridică din nou semne de întrebare în jurul tragediei din Cenei.

Mario Berinde și-a pierdut viața în urmă cu aproximativ nouă luni, într-un caz care a zguduit opinia publică. Adolescentul ar fi fost atacat de trei prieteni, doi băieți de 15 ani și unul de 13 ani, iar ancheta a ridicat încă de la început semne de întrebare cu privire la ce s-a întâmplat înainte și după crimă.

Sora lui Mario Berinde a făcut acuzații grave!

Raluca, sora lui Mario, consideră că mama băiatului de 13 ani știe foarte bine ce s-a întâmplat și că își acoperă fiul. Tânăra a spus că aceasta ar fi putut avea un rol în profanarea cadavrului. Totodată, sora lui Mario a afirmat că femeia ar fi mințit-o atunci când a mers personal să-și caute fratele.

„Mama celui de 13 ani (n.r. ar fi implicată în crimă). Eu nu consider că trei copii ar fi putut să facă așa ceva de unii singuri (…) Eu consider că la profanare a ajutat, nu la crimă în sine (n.r. mama celui de 13 ani). M-a mințit pe mine și pe un polițist, când am fost să-l căutăm, că am fost acasă personal la ea și îmi spunea că nu, că ea a fost acasă, că copilul era cu ea. Eu i-am spus: „Doamnă, cum fratele meu nu era acolo, când eu am văzut pe locație?”, a declarat sora lui Mario Berinde, la Acces Direct.

Potrivit relatării Ralucăi, în momentul în care a ajuns la locuința femeii, aceasta ar fi negat că Mario s-ar fi aflat acolo. Sora adolescentului a spus însă că informațiile pe care le avea în acel moment îi indicau o altă situație.

De aici au apărut și mai multe suspiciuni în familie. Raluca consideră că nu a primit răspunsurile de care avea nevoie și că anumite lucruri au rămas neclare.

„Oamenii vorbesc prin Cenei”

Și sora bunicii lui Mario Berinde a făcut acuzații grave. Femeia a spus că, în localitatea Cenei, ar fi circulat informații despre o posibilă implicare a mamei băiatului de 13 ani. Aceasta a relatat și o informație pe care a auzit-o de la un vecin, referitoare la mai multe persoane care ar fi fost în curtea femeii.

„Oamenii vorbesc prin Cenei că are legătură mama celui de 13 ani. Unul dintre vecini ar fi spus că a văzut mai multe persoane în curte. Nu l-au primit să dea declarații, așa spune dânsul, că nu era nevoie, era mai simplu, că cei doi făptași ar fi recunoscut”, a declarat sora bunicii lui Mario Berinde.

La nouă luni de la moartea lui Mario Berinde, familia încă vorbește despre lucrurile care li s-au părut neclare în jurul tragediei.

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