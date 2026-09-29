Noi informații în cazul morții Valentinei! Detaliul important despre valiza în care a fost găsit trupul neînsuflețit al tinerei de 28 de ani

Noi informații în cazul morții Valentinei! Detaliul important despre valiza în care a fost găsit trupul neînsuflețit al tinerei de 28 de ani
Ce s-a descoperit în cazul Valentinei
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Apar informații noi în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt. Ancheta scoate la iveală un detaliu important despre geamantanul în care a fost găsită victima.

Valentina a fost descoperită de un pescar, care a observat o valiză plutind pe Olt și a anunțat autoritățile. În interior se afla trupul neînsuflețit al tinerei, care prezenta mai multe urme de violență. Cazul a stârnit o amplă anchetă, iar Vlad Bălțățeanu, bărbatul cu care Valentina ar fi avut o relație de câteva luni, este indicat drept principal suspect. Acesta ar fi părăsit țara după tragedie și, potrivit informațiilor prezentate public, s-a predat autorităților din Elveția.

Potrivit tatălui Valentinei, ultima conversație cu fiica sa a avut loc în noaptea de duminică spre luni, după o petrecere. Tânăra i-ar fi povestit că bărbatul consumase o cantitate mare de alcool și o amenințase, iar a doua zi, îngrijorat, tatăl l-ar fi contactat. Primele concluzii medico-legale indică faptul că Valentina a murit în urma unor acte de violență. Tânăra prezenta leziuni la nivelul capului, coaste fracturate și mai multe vânătăi.

Ce detalii au ieșit le iveală

Valiza albastră ar fi fost recunoscută de fostul iubit al Valentinei. Bărbatul ar fi povestit că, după despărțire, i-a trimis tinerei hainele rămase la el într-un geamantan de aceeași culoare. Informația ridică noi întrebări cu privire la traseul valizei și la modul în care aceasta a ajuns să fie folosită pentru transportarea trupului.

„Din informațiile noastre, știm că Valentina, în luna iulie, ar fi avut o discuție cu fostul ei iubit (…) Fostul iubit a observat niște leziuni pe fața Valentinei. Întrebată despre aceste leziuni, Valentina a spus că ar fi fost provocate chiar de iubitul ei, adică de Vlad (…) Fostul iubit a recunoscut Valiza (…) După momentul despărțirii de Valentina, acesta ar fi adunat hainele Valentinei, vorbim de fostul iubit, și i le-a trimis într-o valiză. O valiză care era de culoare albastră. Deci, din acest informații, reiese faptul că valiza în care a fost găsit trupul Valentinei aparținea fostului iubit al ei”, au transmis reporterii de la Acces Direct.

Sursă foto: Facebook

Tatăl Valentinei privește cu neîncredere informația potrivit căreia Vlad s-ar fi predat singur. După zilele în care suspectul ar fi fost căutat, părintele victimei consideră că împrejurările în care acesta a ajuns în custodia autorităților trebuie clarificate.

Ancheta urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și care este legătura dintre suspect, victimă și valiza în care a fost găsită tânăra.

„Eu zic că ar trebui să se intereseze mai bine, pentru că nu cred că atâta fugă, pe care a avut-o el, și pe unde a umblat, să se predea singur”, a declarat tatăl Valentinei, la Acces Direct.

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