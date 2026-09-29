Probleme cu extrădarea lui Vlad Bălțățeanu. Bărbatul s-a predat în Elveția, iar procedura se complică

În seara zilei de luni, 28 septembrie, Vlad Bălțățeanu s-a predat autorităților din Elveția, fiind acum în custodia acestora. Adrian Cuculis, avocatul familiei tinerei găsite fără viață în valiză, a oferit detalii despre procedura de extrădare și despre pașii următori din anchetă, dar și despre ce se va întâmpla cu acesta în următoarele zile.

După 7 zile de la crima care a îngrozit România, Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei Tănăsie, a ajuns în custodia autorităților elvețiene. Bărbatul s-a predat în seara zilei de luni, 28 septembrie, la o secție de poliție din orașul Saint Gallen.

Când va ajunge Vlad Bălțățeanu în România

În aceste momente, tânărul de 30 de ani așteaptă să fie adus în România, însă, potrivit avocatului familiei Valentinei, Adrian Cuculis, procedurile de extrădare ar putea dura până la o lună din cauză că Elveția nu este o țară membră a Uniunii Europene.

„Cu Elveția avem cooperare polițienească, nu încape în discuție. Trebuie doar judecată cererea de extrădare la instanțele lor. Într-adevăr nu este o procedură care se aplică pe mandatul european de arestare, nefiind în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere poate că nu o să-l vedem chiar în două săptămâni, dar probabil într-o lună de zile cel mult ar trebui să fie aici. E ca și cum ar fi o extrădare dintr-un stat pur și simplu non-UE, unde noi solicităm, ei aprobă, după care se mai confirmă încă o dată că s-a emis un mandat de arestare în lipsă, s-a pus în executare mandatul internațional, sesizat Europol și practic procedura de extrădare se va face cu ajutorul Europol și cu acordul instanței de extrădare, respectiv a statului solicitat, adică a Elveției. Nu cred că vor fi situații complexe.”, a declarat avocatul Adrian Cuculis pentru wowbiz.

De asemenea, avocatul Adrian Cuculis intenționează să formuleze o plângere penală împotriva persoanei care l-a ajutat pe Vlad Bălțățeanu să plece din România. Acesta bănuiește faptul că presupusul complice ar fi știut de faptele și intențiile lui Vlad Bălțățeanu, motiv pentru care l-a ajutat cu transportul până la Roma.

„Singura situație de noutate o să fie că noi vom formula o cerere la Parchet, o plângere penală cu privire la faptul că acea persoană care l-a cărat pe individul acesta până la Roma să fie trasă la răspundere pentru favorizarea făptuitorului, pentru că noi suspicionăm că nu aveai cum să nu ai habar că un personaj care avea un trecut monoton dintr-o dată îți cere să-l duci la Roma, peste noapte, și tu să nu bănuiești nimci și probabil că știa”, a mai spua avocatul familiei Tănăsie.

Reamintim că Vlad Bălțățeanu a fost dat în urmărire internațională pe data de 23 septembrie, la o zi distanță de la descoperirea macabră din râul Olt, după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă, în lipsă. Valentina a fost ucisă în noaptea de 21 septembrie, apoi trupul său a fost aruncat într-o valiză în râul Olt. Potrivit informațiilor din anchetă, tânărul de 30 de ani ar fi reușit să plece din țară cu ajutorul unui prieten din Sibiu. Acesta l-a dus cu mașina până în Roma, de unde a luat trenul până în Elveția.

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