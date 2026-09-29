Cât costă un covrig cu crenvurști în Aeroportul Otopeni. De banii aceștia mănânci un prânz la mare

Prețurile de la Aeroportul Otopeni îi lasă pe pasageri cu ochii în portofel! Un banal covrig cu crenvurști a ajuns să coste mai mult decât un pachet de țigări , iar când vezi cât cer și pe celelalte gustări, parcă începi să te gândești de două ori înainte să cumperi ceva înainte de zbor.

Un pasager care vrea doar să-și potolească foamea înainte de îmbarcare poate avea surpriza să plătească pentru o gustare cât ar da altundeva pentru o masă întreagă. Și, după cum vom vedea, covrigul cu crenvurști este doar începutul.

Cât costă un covrig cu crenvurști în Aeroportul Otopeni

În 2026, un covrig cu crenvurști ajunge în Aeroportul Otopeni la 21 de lei. În multe locuri, un covrig cu crenvurști costă în jur de 8 lei. La aeroport, însă, suma aproape că sare din decor.

Și dacă ți se pare mult, mai avem. Pentru o ruladă cu șuncă și cașcaval, pasagerii pot scoate din buzunar 22 de lei. Adică un leu în plus față de covrigul cu crenvurști.

La banii aceștia, pe litoral, în vara lui 2026, puteai să găsești un prânz la o autoservire, inclusiv în Eforie Nord.

Nici covrigul cu mac nu stă degeaba la capitolul surprize. În aeroport, acesta ajunge la 15 lei. Într-o covrigărie obișnuită, prețul poate fi în jur de 3 lei. Practic, nu mai cumperi doar covrigul. Cumperi experiența aeroportului.

Nici când te orientezi spre un sandviș nu scapi prea ușor. Un astfel de produs poate trece de 11 euro la Otopeni, în timp ce în aeroporturi precum Viena sau Madrid un sandviș similar poate ajunge la aproximativ 6–8 euro. Iar comparația ustură și mai tare când te gândești la diferența dintre veniturile românilor și cele din multe țări vest-europene.

Nici măcar apa nu e ieftină!

Și când zici că măcar apa ar trebui să fie o cheltuială banală, apare următoarea surpriză. O sticlă de 500 de mililitri poate costa 14 lei la unele restaurante din aeroport. La automate, poate fi găsită în jur de 10 lei.

Pasagerii au atras atenția și asupra faptului că în alte aeroporturi europene există surse de apă potabilă pentru reumplerea recipientelor. La Otopeni, însă, și apa poate ajunge să fie calculată cu grijă.

Nici fructele nu par să fi primit tratament preferențial.

Au existat pasageri care au relatat că au văzut banane la 9 lei bucata. Da, la bucată. Așa că, dacă ajungi flămând la aeroport și te gândești să iei ceva rapid și „sănătos”, s-ar putea să te uiți mai întâi la portofel și abia apoi la fructieră.

Nemulțumirile nu s-au oprit nici la mâncare. Au existat și relatări despre cursurile de schimb practicate în anumite puncte din aeroport, unde diferențele dintre cumpărarea și vânzarea valutelor pot fi consistente.

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