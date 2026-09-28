Cât a ajuns să coste un banal covrig în Aeroportul Otopeni. Prețul e de aproape 7 ori mai mare decât la o patiserie

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că prețurile practicate în aeroporturi sunt unele extrem de mari. Însă, cei care au trecut recent prin Aeroportul Otopeni au avut parte de un șoc și mai mare. Prețurile, deja piperate de ani buni, au explodat pur și simplu. Nici banalul covrig nu mai este așa de accesibil, iar cei care vor să își amăgească foamea cu această gustare trebuie să scoată bani frumoși din buzunar.

Prețurile din Aeroportul Otopeni par să atingă noi recorduri, iar o gustare obișnuită poate ajunge să coste cât o masă în oraș. Pentru pasagerii care vor să mănânce ceva rapid înainte de îmbarcare, variantele disponibile nu sunt tocmai prietenoase cu bugetul. Cât a ajuns să coste un covrig în aeroport?

Prețuri tot mai mari în aeroport

Deși bugetul românilor a fost afectat considerabil în ultima perioadă, prețurile din aeroport nu țin cont de asta, iar produsele vândute de comercianți sunt tot mai scumpe. Un exemplu este chiar banalul covrig, unul dintre cele mai populare produse atunci când vine vorba despre o gustare rapidă.

În zona comercială a Aeroportului Otopeni, un covrig a ajuns să coste 16 lei, preț care i-ar putea surprinde pe călători, mai ales în comparație cu sumele plătite pentru același produs în afara aeroportului. Un român a fost revoltat de cât a trebuit să scoată din buzunar pentru un banal covrig.

„Aeroportul Otopeni: covrig de 2,5 lei în oraș la Luca. Peste tot sunt lucrurile mai scumpe în aeroporturi, și în special aici, dar un markup de 540% e probabil record mondial”, a scris acesta în mediul online.

Comercianții pun tarifele uriașe pe seama taxelor mai mari pe care le plătesc în aeroport. Specialiștii contrazic însă aceste justificări.

„Consiliul Concurenței trebuie să facă evaluări foarte clare cu privire la anumite politici de vânzare din această locație. Dacă mergi în aeroportul Otopeni și ai nevoie de un tratament medical să poți să iei o pastilă, din păcate apa este nepotabilă”, a declarat Sorin Mirela, președinte InfoCons.

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