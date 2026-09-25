De ce trebuie ridicate jaluzelele geamurilor avionului în timpul decolării și aterizării. Motivul nu are legătură cu priveliștea

Cei care călătoresc frecvent cu avionul au auzit probabil cel puțin o dată un membru al echipajului cerându-le pasagerilor să ridice jaluzelele geamurilor înainte de decolare sau aterizare. Cerința poate părea un simplu detaliu, însă are un rol important pentru siguranță și poate face diferența într-o situație de urgență.

Decolarea și aterizarea sunt două dintre fazele critice ale unui zbor, iar timpul disponibil pentru a reacționa în cazul unei probleme poate fi foarte redus. În jurul avionului se pot afla alte aeronave, vehicule de aeroport sau diferite obstacole, iar vizibilitatea către exterior devine importantă.

Tocmai de aceea, ridicarea jaluzelelor le permite atât membrilor echipajului, cât și pasagerilor să observe mai repede dacă ceva nu este în regulă, potrivit Good Housekeeping.

De exemplu, prin geam pot fi observate fum, flăcări sau scântei în apropierea unui motor, gheață pe aripă ori alte probleme în exteriorul aeronavei. Un pasager care observă ceva neobișnuit poate alerta imediat echipajul.

Vizibilitatea spre exterior devine și mai importantă dacă este necesară evacuarea avionului. Înainte de deschiderea unei ieșiri de urgență, echipajul trebuie să poată evalua condițiile din exterior și să stabilească dacă acea parte a aeronavei poate fi folosită în siguranță.

Dacă, de exemplu, există un incendiu, resturi sau un alt pericol în apropierea unei ieșiri, pasagerii pot fi direcționați către o altă zonă a avionului.

Ochii pasagerilor au nevoie de timp pentru a se adapta

Există și un alt motiv pentru care jaluzelele sunt ridicate în timpul decolării și aterizării: adaptarea ochilor la lumina din exterior.

Într-o situație de urgență, trecerea bruscă dintr-o cabină întunecată într-un mediu puternic luminat sau invers poate afecta temporar vederea. Dacă jaluzelele sunt deja ridicate, ochii pasagerilor și ai membrilor echipajului au timp să se adapteze la condițiile de lumină de afară.

Astfel, în cazul unei evacuări, oamenii pot vedea mai repede împrejurimile și pot reacționa fără să piardă timp prețios așteptând ca vederea să se adapteze.

Geamurile neacoperite le permit totodată și echipelor de intervenție aflate în exterior să vadă mai ușor ce se întâmplă în interiorul aeronavei.

Regula nu este obligatorie peste tot

Deși este o imagine familiară pentru mulți pasageri, ridicarea jaluzelelor la decolare și aterizare nu reprezintă o obligație universală.

În Statele Unite, de exemplu, Administrația Federală a Aviației (FAA) nu impune această măsură tuturor companiilor aeriene. Operatorii pot decide propriile proceduri, iar unele companii o aplică mai strict decât altele.

Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) recomandă însă ca jaluzelele să fie ridicate în timpul decolării și aterizării ca măsură de siguranță, iar practica este întâlnită la numeroase companii aeriene din întreaga lume.

Așadar, atunci când un membru al echipajului le cere pasagerilor să ridice jaluzelele înainte ca avionul să decoleze sau să aterizeze, motivul nu este posibilitatea de a admira priveliștea. Scopul este ca oamenii aflați la bord să poată observa rapid ce se întâmplă în exterior și să reacționeze mai eficient dacă apare o situație de urgență.

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