Două liniuțe roz i-au schimbat viața! Vedeta „Love Is Blind” a ținut sarcina secretă chiar și față de soțul ei

Giannina Gibelli și Blake Horstmann se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară, la doar câteva luni după ce și-au unit destinele. Vedeta din „Love Is Blind”, în vârstă de 33 de ani, și fostul concurent din „The Bachelorette”, în vârstă de 37 de ani, au dezvăluit că al doilea lor copil va veni pe lume în luna martie. Cei doi, care s-au căsătorit în iunie și sunt deja părinții lui Heath, în vârstă de 2 ani, își doreau ca familia lor să crească, iar Giannina recunoaște că bebelușul a fost conceput chiar în perioada lunii de miere.

Giannina Gibelli și Blake Horstmann vor deveni din nou părinți

Giannina Gibelli și Blake Horstmann au anunțat, în exclusivitate pentru PEOPLE, că așteaptă cel de-al doilea copil. Cei doi s-au căsătorit în luna iunie, iar venirea unui nou membru în familie era deja unul dintre planurile lor, astfel că vestea sarcinii a reprezentat împlinirea unei dorințe pe care o aveau de ceva vreme.

Bebelușul urmează să vină pe lume în luna martie, iar Giannina a povestit că ea și soțul său chiar sperau la un „bebeluș din luna de miere”. Nerăbdarea a făcut-o însă să efectueze primul test de sarcină prea devreme, iar rezultatul a fost negativ.

„Ne doream un bebeluș din luna de miere, așa că, până în momentul în care sarcina ar fi putut apărea pe un test făcut acasă, eu deja îl făcusem prea devreme și rezultatul a fost negativ”, a explicat Giannina.

A doua zi, ceva a făcut-o să încerce din nou.

„Apoi, în ziua următoare, am simțit o anumită presiune în zona abdomenului, o senzație foarte distinctă, așa că m-am gândit: «De ce nu? O să mai fac unul».”

Două liniuțe roz i-au dat vestea cea mare

De această dată, rezultatul a fost cu totul altul. Giannina a rămas surprinsă când a văzut cele două liniuțe roz și, în loc să-i spună imediat lui Blake, a hotărât să păstreze vestea pentru ea timp de câteva zile, pentru a se bucura în liniște de moment și pentru a pregăti felul în care avea să-i dea vestea soțului său.

„Am fost șocată când am văzut că apar două liniuțe roz. Am păstrat secretul aproximativ trei zile, doar ca să mă bucur de tot ce se întâmpla și să plănuiesc cum îi voi spune lui Blake”, a povestit vedeta.

A existat însă o persoană căreia Giannina nu i-a putut ascunde vestea nici măcar pentru câteva zile: fiul lor, Heath.

„Dar lui Heath, băiețelul nostru de 2 ani, i-am spus imediat.”

A doua sarcină este diferită de prima

După ce vestea a ajuns și la rude și la prietenii apropiați, reacțiile au fost emoționante. Giannina spune că familia a fost puțin surprinsă de veste, dar foarte fericită să afle că cei doi urmează să mai aibă un copil.

Pentru vedeta „Love Is Blind”, faptul că poate vorbi în sfârșit public despre sarcină reprezintă și o ușurare, mai ales pentru că experiența este deja diferită de cea trăită atunci când îl aștepta pe Heath.

„Este pur și simplu plăcut că pot, în sfârșit, să vorbesc despre asta, pentru că îți ocupă atât de mult din gânduri. Este deja o sarcină diferită față de prima, cu siguranță am aceeași stare de letargie ca prima dată, dar am mult mai multă greață. Încă poftesc la fructe și smoothie-uri, la fel ca prima dată. Sunt obligatorii.”

Știu deja sexul bebelușului, dar nu vor să-l dezvăluie

Giannina și Blake au aflat deja dacă Heath va avea un frățior sau o surioară, însă, cel puțin pentru moment, au decis să păstreze această informație doar pentru ei.

Giannina recunoaște, în glumă, că nu ar fi avut răbdarea să aștepte până la naștere pentru a afla sexul copilului, mai ales că vrea să înceapă pregătirile din timp.

„Noi nu suntem unul dintre acele cupluri care pot trece printr-o sarcină întreagă încercând să ghicească. Trebuie să plănuim ținutele, știți?”

Heath abia așteaptă să devină frate mai mare

Cel mai entuziasmat membru al familiei pare să fie chiar Heath. Giannina spune că băiețelul își dorea de ceva vreme un bebeluș în familie și că, deși are numai 2 ani, a început deja să se comporte ca un viitor frate mai mare.

„Heath își dorește, sincer, un bebeluș de ceva vreme. Îmbrățișează și pupă burtica și spune: «Tati, uite, bebe!». Pur și simplu știm că va fi cel mai bun frate mai mare pe care ni l-am putea imagina.”

Pentru Giannina și Blake, reacția băiețelului face ca perioada aceasta să fie și mai specială, mai ales că peste numai câteva luni viața lor de familie se va schimba din nou.

S-au căsătorit în iunie, iar acum se pregătesc să devină o familie de patru

Pe măsură ce se apropie momentul în care vor deveni o familie de patru persoane, cei doi spun că sunt nerăbdători să adune noi amintiri și să descopere cum va arăta viața lor alături de doi copii.

Giannina și Blake vorbesc despre veste și în podcastul lor, „HE SAID, G SAID”, iar pentru Giannina faptul că sarcina a venit exact în perioada pe care și-o doreau confirmă sentimentul că lucrurile s-au așezat la momentul potrivit.

„Suntem extrem de fericiți. Este tot ce ne-am dorit dintotdeauna, iar faptul că am avut bebelușul nostru din luna de miere nu face decât să confirme că timpul potrivit vine, în felul lui, exact când trebuie.”

Pentru cei doi, imaginea viitorului nu înseamnă doar venirea pe lume a celui de-al doilea copil, ci și toate momentele obișnuite pe care speră să le trăiască împreună.

„Să ne vedem familia crescând este scopul vieții, iar când ne imaginăm cum vor arăta Crăciunurile noastre, sărbătorile și duminicile în care dormim până târziu, acestea sunt lucrurile din care sunt făcute visele.”

CITEȘTE ȘI: Veste uriașă în showbiz! O cântăreață celebră este însărcinată după ce a trecut prin drama pierderii unei sarcini

Nimeni nu trebuia să afle! Celebra TikTokeriță și-a ascuns sarcina luni întregi, chiar și în costum de baie