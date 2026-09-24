Gestul bizar pe care l-ar fi făcut Vlad Bălțățeanu după ce ar fi ucis-o pe Valentina. Nimeni nu se aștepta la asta!

Gestul bizar pe care l-ar fi făcut Vlad Bălțățeanu după ce ar fi ucis-o pe Valentina. Nimeni nu se aștepta la asta!
Galerie Foto 6
Valentina și iubitul ei, Vlad/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în cazul Valentinei. Bărbatul în vârstă de 30 de ani este dat în urmărire generală. Acesta pare că ar fi pus totul la punct, pentru a da impresia falsă că tânăra trăiește. 

Trupul neînsuflețit al Valentinei a fost găsit într-o valiză, în râul Olt, de mai mulți pescari. Anchetatorii au stabilit că principalul suspect este iubitul ei, Vlad Bălțățeanu, care ar fi fugit la scurt timp după crimă în Ungaria.

Acesta a fost dat în urmărire generală, astfel că este căutat atât în toată țara, cât și peste hotare. Acum ies la suprafață noi detalii în acest caz. Bărbatul ar fi acționat pentru a da de înțeles că tânăra trăiește. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gestul pe care l-ar fi făcut Vlad Bălțățeanu după ce ar fi ucis-o pe Valentina

Un detaliu incredibil a ieșit la suprafață. Pe contul de TikTok al Valentinei apare o repostare care a fost făcută în data de 21 septembrie, atunci când tânăra ar fi fost deja moartă. Postarea surprinde doar un câine, fără niciun mesaj anume, care, la prima vedere, pare doar o simplă repostare.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Cu toate acestea, ar fi fost făcută după moartea Valentinei, de pe telefonul ei. Repostarea ar fi putut fi făcută pentru a crea o falsă impresie că tânăra trăiește. Pe de altă parte, tatăl victimei ar fi sunat-o și i-ar fi lăsat mesaje, dar în zadar. Un apropiat a susținut la Acces Direct că Vlad ar fi avut parolele de la mobilul iubitei sale.

Repostarea Valentinei/ sursa foto: social media

Repostarea Valentinei/ sursa foto: social media

Tatăl Valentinei își dorește ca telefonul ei să fie localizat

Actele, bunurile și telefonul Valentinei ar fi dispărut din casa în care locuia împreună cu Vlad. Totodată, nici câinele lor nu este de găsit. Tatăl tinerei susține că mobilul ar putea fi ușor localizat, dar nu înțelege de ce nu s-a întâmplat asta până acum.

Un alt detaliu important în acest caz este că mama Valentinei i-ar fi trimis 600 de euro pentru a pleca de la partenerul ei, însă nici despre această sumă nu se cunosc detalii.

„Ea avea un telefon, care e un telefon scump, care se poate localiza. Nu știu de ce nu se localizează acel telefon”, a declarat tatăl Valentinei, la Acces Direct.

VEZI ȘI: Când și unde va fi înmormântată Valentina, tânăra găsită fără suflare în râul Olt. Anunțul făcut de familie

Crima din Mangalia și cea din Vâlcea, trase la indigo! Alina și Valentina au sfârșit în același fel tragic

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Două liniuțe roz i-au schimbat viața! Vedeta „Love Is Blind” a ținut sarcina secretă chiar și față de soțul ei
Două liniuțe roz i-au schimbat viața! Vedeta „Love Is Blind” a ținut sarcina secretă chiar și față de soțul ei
Iosif, un băiețel de 4 ani din Bacău, a dispărut fără urmă. Polițiștii, jandarmii și voluntarii s-au mobilizat de urgență
Iosif, un băiețel de 4 ani din Bacău, a dispărut fără urmă. Polițiștii, jandarmii și voluntarii s-au mobilizat de urgență
Biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20%. Avertismentul șefului Ryanair
Biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20%. Avertismentul șefului Ryanair
Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale înainte să dispară fără urmă. Ultima conversație pe care au avut-o
Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale înainte să dispară fără urmă. Ultima conversație pe care au avut-o
Larissa a fost găsită fără viață într-o mașină. Fotomodelul celebru avea doar 25 de ani
Larissa a fost găsită fără viață într-o mașină. Fotomodelul celebru avea doar 25 de ani
Caz uluitor studiat de cercetători: adolescentul care își amintește ce făcea la numai 3 luni
Mediafax
Caz uluitor studiat de cercetători: adolescentul care își amintește ce făcea la numai 3 luni
Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict
Gandul.ro
Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Adevarul
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare
Digi24
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Mediafax
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport.ro
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
Click.ro
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Digi 24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Drone România-Ucraina: condiția pusă de Radu Miruță pentru proiect
go4it.ro
Drone România-Ucraina: condiția pusă de Radu Miruță pentru proiect
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict
Gandul.ro
Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict
A câștigat O AVERE la loto și refuză să împartă cu... soția! E SCANDAL URIAȘ
Mediafax Italia
A câștigat O AVERE la loto și refuză să împartă cu... soția! E SCANDAL URIAȘ
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.