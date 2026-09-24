Gestul bizar pe care l-ar fi făcut Vlad Bălțățeanu după ce ar fi ucis-o pe Valentina. Nimeni nu se aștepta la asta!

Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în cazul Valentinei. Bărbatul în vârstă de 30 de ani este dat în urmărire generală. Acesta pare că ar fi pus totul la punct, pentru a da impresia falsă că tânăra trăiește.

Trupul neînsuflețit al Valentinei a fost găsit într-o valiză, în râul Olt, de mai mulți pescari. Anchetatorii au stabilit că principalul suspect este iubitul ei, Vlad Bălțățeanu, care ar fi fugit la scurt timp după crimă în Ungaria.

Acesta a fost dat în urmărire generală, astfel că este căutat atât în toată țara, cât și peste hotare. Acum ies la suprafață noi detalii în acest caz. Bărbatul ar fi acționat pentru a da de înțeles că tânăra trăiește. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gestul pe care l-ar fi făcut Vlad Bălțățeanu după ce ar fi ucis-o pe Valentina

Un detaliu incredibil a ieșit la suprafață. Pe contul de TikTok al Valentinei apare o repostare care a fost făcută în data de 21 septembrie, atunci când tânăra ar fi fost deja moartă. Postarea surprinde doar un câine, fără niciun mesaj anume, care, la prima vedere, pare doar o simplă repostare.

Cu toate acestea, ar fi fost făcută după moartea Valentinei, de pe telefonul ei. Repostarea ar fi putut fi făcută pentru a crea o falsă impresie că tânăra trăiește. Pe de altă parte, tatăl victimei ar fi sunat-o și i-ar fi lăsat mesaje, dar în zadar. Un apropiat a susținut la Acces Direct că Vlad ar fi avut parolele de la mobilul iubitei sale.

Tatăl Valentinei își dorește ca telefonul ei să fie localizat

Actele, bunurile și telefonul Valentinei ar fi dispărut din casa în care locuia împreună cu Vlad. Totodată, nici câinele lor nu este de găsit. Tatăl tinerei susține că mobilul ar putea fi ușor localizat, dar nu înțelege de ce nu s-a întâmplat asta până acum.

Un alt detaliu important în acest caz este că mama Valentinei i-ar fi trimis 600 de euro pentru a pleca de la partenerul ei, însă nici despre această sumă nu se cunosc detalii.

„Ea avea un telefon, care e un telefon scump, care se poate localiza. Nu știu de ce nu se localizează acel telefon”, a declarat tatăl Valentinei, la Acces Direct.

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