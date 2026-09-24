Florina, înșelată de Cătălin Grozavu cu nașa?! Dezvăluiri uluitoare: ”Nu se aștepta să-l pun să jure pe Biblie”

Războiul dintre Cătălin și Florina Grozavu pare departe de final! Cei doi continuă să-și arunce acuzații despre căsnicia lor. La Dan Capatos Show, fiecare a venit cu propria versiune despre relația lor. Florina susține că indifidelitățile ar fi pornit încă dinainte ca relația lor să ajungă la final, în timp ce Cătălin o acuză pe aceasta că își dorește faimă. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cătălin Grozavu a susținut că Florina îl acuză de hărțuire și că nu mai poate scăpa de el. Florina Grozavu a venit însă cu o serie de acuzații despre relația lor. Aceasta a povestit inclusiv despre presupusele infidelități ale soțului. Vezi emisiunea integrală aici!

„Doamna Grozavu, prezentă de față, spune că eu o hărțuiesc pe dumneaei, că nu mai poate să scape de mine. Eu nu vreau să scot la iveală rufele nespălate din familia mea. Nu vreau să le rezolv aici sau în spațiul public.”

Pe de altă parte, aceasta pune tunurile pe tatăl copiilor săi. Florina susține că, înainte ca acesta să plece la Monaco, ea i-a cerut să-și respecte promisiunile făcute în biserică. Ba mai mult, plecarea la Monaco ar fi venit la pachet cu o infidelitate din partea soțului, chiar cu o persoană din cercul apropiat al familiei lor.

„El, înainte să plece acum vreo doi ani de zile la Monaco, l-am pus să jure pe Biblie că-și respectă angajamentele pe care le-a făcut în biserică. Și s-a jurat. Nu se aștepta să-l pun să jure pe Biblie. Deci a jurat pe Biblie, atenție, pe Biblie, că el este creștin, că își respectă angajamentele. L-am prins că s-a dus cu cineva, o rudă de-a mea, nașa care mi-a fost la cununie. Atunci au fost împreună în vacanță, în secret.”

Cătălin Grozavu: „Florina mi-a pus interdicție pentru a-mi vedea copiii”

Cătălin a insistat că nu dorește să transforme emisiunea într-un loc pentru asemenea discuții. De asemenea, acesta a precizat că nu își dorește să capete faimă de pe urma conflictului cu mama copiilor săi.

„Nu vreau să-mi fac nu știu ce urmăritori. Ce dorește doamna Grozavu? Eu nu vreau să-mi reglez rufele nespălate din familie în spațiul public. Doamna Florina mi-a pus sechestru, mi-a pus interdicție de a-mi vedea copiii, copiii care sunt crescuți exclusiv de mine.”

Un alt subiect care a aprins spiritele a fost legat de implicarea femeii în bunăstarea casei. Florina a reacționat după o afirmație făcută de Cătălin în emisiune, potrivit căreia aceasta nu s-ar fi ocupat de activități casnice.

„Ieri a zis așa, de față cu toată lumea, că nu i-am gătit niciodată. Și eu v-am prezentat astăzi, de prin 2020, de la începutul relației noastre, imagini în care se vede contrariul. A folosit copiii. Zici că e pe droguri, nu mai aude, nu mai vede. Oamenii ăștia la poliție nu te mai întreabă dacă vrei sau nu. Ți-au dat direct și să nu vezi copiii în ordinul de restricție.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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