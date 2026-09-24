Prințul Marco o face praf pe Armina, după ce a văzut ce a făcut soția lui Marcel la Insula Iubirii

Prințul Marco și Armina
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Primele ediții din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” au stârnit deja numeroase reacții în mediul online, iar concurenții au început, la rândul lor, să răspundă momentelor care au ajuns în atenția publicului. De această dată, în centrul atenției se află Prințul Marco și Armina, soția lui Marcel.

O replică rostită de concurentă în timpul reality show-ului a devenit rapid subiect de glume pe internet. Prințul Marco nu a ratat ocazia și a transformat declarația într-o ironie postată pe rețelele de socializare.

Sarcasm la adresa Arminei

În timpul unei discuții din cadrul emisiunii, partenera lui „Maluma Baby” a vorbit despre preferințele sale și despre experiențele pe care le-a avut de-a lungul timpului. Unul dintre subiectele abordate de Armina a fost chiar felul în care obișnuiește să se relaxeze.

 „Cel mai mișto îmi place să dorm pe yacht, așa bine dorm. Nu pe mini yacht, pe super yacht, pe alea dorm bombă”, a spus Armina.

Replica nu a trecut neobservată, iar după difuzarea episoadelor a început să circule intens în mediul online. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Prințul Marco, cel care are deja un istoric de tensiuni cu Marcel.

Marco a ales să răspundă în stilul său și s-a filmat în apropierea mai multor ambarcațiuni, folosind declarația Arminei ca fundal pentru ironia sa. Gestul a fost, practic, o trimitere directă la momentul devenit viral după difuzarea emisiunii.

Sursa foto: Captură video

Marco și Marcel, în conflict încă de la începutul experienței din Thailanda

Reacția lui Marco vine într-un context deja tensionat între cei doi concurenți. În cadrul emisiunii, relația dintre Prințul Marco și Marcel s-a deteriorat după mai multe discuții despre felul în care fiecare dintre ei se comportă în vilă. Marco a fost deranjat de faptul că Marcel nu era la fel de implicat în activitățile grupului și a avut mai multe remarci la adresa acestuia.

Conflictul dintre cei doi a ajuns să le implice și pe partenerele lor. La primul bonfire, Armina a reacționat după ce a auzit comentariile lui Marco despre Marcel și a avut, la rândul ei, câteva cuvinte dure la adresa acestuia. Ulterior, Bianca Ghiurcă a intervenit și ea, iar discuția dintre cele două concurente a devenit tensionată.

Armina l-a criticat atunci pe Marco pentru modul în care vorbea despre soțul ei și a pus sub semnul întrebării motivele pentru care acesta venise la „Insula Iubirii”. Bianca, partenera lui Marco, i-a răspuns, considerând că Armina nu ar trebui să facă referire la relația lor.

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