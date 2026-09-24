Ce a provocat explozia devastatoare din Rahova. Concluziile anchetei, după aproape un an

Ce a provocat explozia devastatoare din Rahova. Concluziile anchetei, după aproape un an
Blocul din Rahova / Sursă: Inquam Photos / Alex Nicodim
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La aproape un an de la deflagrația produsă într-un imobil din cartierul Rahova, ancheta a ajuns la o concluzie privind împrejurările care au dus la explozie. Potrivit constatărilor, o defecțiune electrică ar fi afectat conducta de alimentare cu gaze. Astfel, ar fi permis acumularea gazului în clădire pe parcursul a aproximativ 33 de ore, înainte de producerea exploziei.

Deflagrația produsă în Rahova, pe 17 octombrie 2025, ar fi avut la origine o problemă apărută la instalația electrică din subsolul imobilului. Conform concluziilor anchetei, conductoarele, despre care se estimează că aveau o vechime de peste patru decenii, ar fi intrat în scurtcircuit, generând temperaturi extrem de ridicate, de ordinul miilor de grade Celsius.

Căldura degajată în urma incidentului ar fi deteriorat instalația de gaze și ar fi dus la topirea conductei, favorizând astfel apariția scurgerilor de gaz în urma cărora s-a produs explozia.

Cauza deflagrației, stabilită după aproape un an

Potrivit concluziilor prezentate în urma expertizei tehnice, acumularea de gaze s-ar fi produs pe parcursul a aproximativ 33 de ore până în momentul deflagrației. Un indiciu important în acest sens îl reprezintă și mărturiile locatarilor. Aceștia au relatat că au observat un miros puternic de gaz cu mult timp înainte ca explozia să aibă loc.

Raportul întocmit de specialiști a fost transmis anchetatorilor și urmează să fie folosit pentru clarificarea tuturor împrejurărilor care au dus la producerea deflagrației.

Documentul menționează și starea conductei de gaze, veche de peste 40 de ani. Aceasta ar fi cedat în două puncte diferite. Prima deteriorare s-ar fi produs în jurul miezului nopții, în noaptea de 15 spre 16 septembrie. O a doua fisură ar fi apărut în dimineața următoare, la scurt timp după ora 06:00.

Durata îndelungată a scurgerilor și existența celor două puncte afectate sunt acum analizate în cadrul anchetei, pentru a se stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor care a dus la tragedie.

Sursa foto: Inquam Photos Tudor Pana

Au început lucrările la blocul afectat de explozie

La sfârșitul lunii septembrie 2026, autoritățile Capitalei au anunțat demararea lucrărilor de refacere a blocului din Rahova, afectat de explozie. Echipele de intervenție au trecut deja la montarea elementelor de susținere, iar lucrările sunt în desfășurare. Obiectivul este ca imobilul să fie reabilitat într-un timp cât mai scurt, astfel încât proprietarii și locatarii să își poată relua viața în propriile locuințe.

„Start lucrări de punere în siguranţă a blocului din Rahova! Primii popi (stâlpi de susţinere) au fost montaţi pe casa scării. Muncitorii intră echipaţi cu camere video corporale, iar imaginile se descarcă la un interval de două ore şi jumătate”, a transmis Primăria București.

Deflagrația produsă în cartierul Rahova a lăsat în urmă un bilanț tragic. Patru oameni și-au pierdut viața, iar alte zeci de persoane au fost rănite. În urma exploziei, numeroase locuințe au fost grav afectate. Mai mulți locatari s-au văzut nevoiți să își părăsească apartamentele și să își găsească un alt loc unde să stea.

CITEȘTE ȘI: Evaluarea blocului din Rahova, afectat de explozie, a fost finalizată. Încep lucrările de punere în siguranță

Primăria Capitalei, anunț despre blocul din Rahova după 9 luni de la tragedie. E în pericol de prăbușire

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