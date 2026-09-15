Evaluarea blocului din Rahova, afectat de explozie, a fost finalizată. Încep lucrările de punere în siguranță

Specialiștii au încheiat verificările tehnice la imobilul din cartierul Rahova care a fost grav afectat de explozia produsă anul trecut. Primăria Capitalei a anunțat finalizarea evaluării clădirii, în urma analizelor realizate de echipele de specialitate.

Echipele de specialitate au finalizat verificările în toate cele 270 de apartamente din cele cinci scări aflate în apropierea blocului din Rahova afectat de explozie.

Specialiștii au fotografiat fisurile identificate și au făcut măsurători cu ajutorul unui „deformetru”. Toate datele au fost incluse într-un raport de peste 500 de pagini, predat dirigintelui de șantier.

Documentul a fost deja analizat, iar câteva aspecte mai trebuie clarificate. Raportul urmează să fie validat în cursul zilei de astăzi.

„Aşa cum am promis, până pe 9 septembrie am intrat în toate cele 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Echipe specializate au fotografiat eventuale fisuri şi au făcut măsurători cu un aparat numit ‘deformetru’. A rezultat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini, predat a doua zi, miercuri, dirigintelui de şantier. A fost deja analizat, sunt câteva puncte de clarificat, va fi validat până marţi, 15 septembrie”, a transmis PMB, vineri, pe pagina sa de Facebook.

După aprobarea raportului tehnic, autoritățile vor putea emite ordinul pentru reluarea lucrărilor. Constructorul își va reorganiza șantierul și va începe intervențiile necesare pentru punerea în siguranță a imobilului.

Totodată, în luna august, Consiliul General al Capitalei a decis prelungirea cu încă un an a sprijinului financiar acordat familiilor afectate de explozia produsă anul trecut în blocul din Rahova.

La acel moment, autoritățile Capitalei precizau că 43 de familii afectate de explozie primesc în continuare ajutor. Sprijinul este oferit fie sub forma unei indemnizații, fie prin plata directă a chiriei pentru locuințele în care acestea stau temporar.

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