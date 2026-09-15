O actriță a fost găsită fără suflare într-un apartament din Cartierul Roșu. Avea doar 25 de ani

Actrița japoneză Hana Kuraki, cunoscută pentru aparițiile din industria filmelor pentru adulți, a fost găsită fără viață într-un apartament din zona Kabukicho, Tokyo. Tânăra avea 25 de ani, iar primele informații din ancheta autorităților indică faptul că ar fi recurs la un gest extrem, însă cauza exactă a morții nu a fost încă stabilită oficial.

Trupul actriței a fost descoperit de un prieten apropiat, care a alertat imediat serviciile de urgență. Medicii au constatat decesul la fața locului. Apropiații Hanei Kuraki sunt profund afectați de dispariția ei și spun că nu se așteptau ca aceasta să ajungă într-o asemenea situație.

O actriță a fost găsită fără suflare într-un apartament din Cartierul Roșu

Un proprietar de bar din Kabukicho, care avea o relație apropiată cu actrița, a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii.

„Sunt profund întristat și îndurerat să aflu de decesul Hanei Kuraki. Îmi exprim sincerele condoleanțe”, a declarat acesta, subliniind impactul pe care tragedia l-a avut asupra celor care o cunoșteau.

Potrivit apropiaților, Hana Kuraki trecea printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme sentimentale. Actrița i-ar fi mărturisit prietenului ei că suferă din dragoste, însă acesta nu a oferit detalii suplimentare despre situația ei personală.

Hana Kuraki a activat timp de aproximativ doi ani în industria filmelor pentru adulți și devenise cunoscută în Japonia. În luna iulie, ea anunțase că își suspendă activitatea din cauza unor leziuni faciale suferite într-un accident rutier, motiv pentru care intenționa să ia o pauză. Tragedia a avut loc la scurt timp după această decizie.

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