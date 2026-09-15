Dublă tragedie la metrou. Doi tineri au decis să își pună capăt zilelor la metroul din New York

Dublă tragedie la metrou. Doi tineri au decis să își pună capăt zilelor la metroul din New York
Metrou/Foto: Pexels
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Doi tineri au decis să își pună capăt zilelor la metroul din New York. Tragedia a avut loc duminică, 13 septembrie, în cursul dimineții, în Downtown Manhattan. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz, iar până în momentul de față nu iau în calcul mai multe ipoteze.

Duminică, 13 septembrie, călătorii cu metroul din Downtown Manhattan au asistat la o dublă tragedie. Doi tineri în vârstă de 24 de ani au decis să își pună capăt zilelor. Înregistrările apărute pe camerele de supraveghere îi surprind pe cei doi pe șine, privind cu atenție garnitura.

Numele acestora rămân nepublicate, până când rudele lor vor fi anunțate. Acum, anchetatorii nu iau în calcul mai multe ipoteze și vor să afle dacă înainte de tragedie au consumat alcool sau substanțe interzise.

Doi tineri au decis să își pună capăt zilelor la metroul din New York

Bărbatul era originar din Sayreville, New Jersey, iar femeia din Dayton, New York. Aceștia se aflau lângă stația Spring Street, cu puțin înainte de ora 03:15. Camerele de supraveghere i-au surprins pe tineri în ultimele lor clipe din viață. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz. Polițiștii care se ocupă nu iau în calcul, cel puțin deocamdată, existența unor dovezi care să arate că cei doi au fost împinși sau că au căzut accidental pe calea ferată.

De asemenea, anchetatorii vor să stabilească dacă înainte de tragedie au consumat alcool. Stația de metrou a fost pentru scurt timp închisă. În plus, identitatea lor nu va fi dezvăluită, până când familiile nu vor fi anunțate.

Tragedie similară în urmă cu o săptămână

Moartea celor doi tineri vine la o săptămână după o altă tragedie. Moet McCallum, o angajată MTA, mamă a trei copii, a murit în timpul programului de lucru. Ea și-a pierdut viața la vârsta de 41 de ani.

Se afla la stația 161st Street-Yankee Stadium, pe calea de rulare pentru trenurile care circulă spre sud, când garnitura liniei D a ajuns în stație, în jurul orei 23:30. Tragedia a avut loc în data de 3 septembrie.

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