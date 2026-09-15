Cine l-a dus pe Dorin Ioniță la casa unde locuia amanta Alice, deținută chiar de familia generalului? Ancheta capătă aspecte bizare

Noi informații ies la iveală în cazul morții generalului Dorin Ioniță, iar ultimele ore din viața fostului comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite ridică tot mai multe semne de întrebare.

Generalul ar fi ajuns la locuința femeii cu care ar fi avut o relație extraconjugală de aproximativ șapte ani însoțit chiar de soția sa. Detaliul este cu atât mai surprinzător cu cât apartamentul în care locuia Alice ar fi fost cumpărat de familia generalului.

Potrivit observatornews.ro, Dorin Ioniță era înarmat în momentul în care a mers la adresa amantei. Întâlnirea dintre cei doi s-ar fi transformat într-un episod de o violență extremă, după care generalul a părăsit zona și s-a îndreptat către proprietatea familiei din Prahova.

Soția ar fi știut despre relația de lungă durată

Relația dintre general și Alice ar fi durat mai mulți ani. Cei doi s-ar fi cunoscut în perioada în care activau în armată, iar, potrivit informațiilor apărute în anchetă, soția lui Dorin Ioniță ar fi fost la curent cu legătura extraconjugală.

Mai mult decât atât, locuința în care stătea femeia ar fi fost achiziționată chiar de familia generalului. Tocmai acest aspect face ca împrejurările în care Dorin Ioniță a ajuns la apartamentul lui Alice să fie cu atât mai greu de înțeles.

Potrivit surselor, soția ar fi fost cea care l-ar fi dus la adresa respectivă. Generalul ar fi plecat de acasă având pistolul asupra lui, iar ceea ce s-a întâmplat ulterior avea să declanșeze o anchetă amplă.

Confruntarea s-ar fi încheiat cu o scenă violentă

Odată ajuns la locuința femeii, între cei doi ar fi izbucnit un conflict. Generalul ar fi agresat-o pe Alice, lovind-o în repetate rânduri cu pumnii și picioarele. Femeia ar fi fost lăsată la pământ după atac.

După incident, Dorin Ioniță s-ar fi urcat în autoturismul aflat în fața imobilului și ar fi plecat. Direcția în care s-a îndreptat ar fi fost proprietatea familiei din Păulești, Prahova, locul în care avea să fie găsit ulterior mort.

În tot acest timp, telefonul generalului ar fi fost apelat în mod repetat. Zeci de apeluri ar fi fost date pe numărul său, însă acesta nu ar mai fi răspuns. La un moment dat, bateria telefonului s-ar fi descărcat.

Soția a sunat la 112 după miezul nopții

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, soția generalului știa că acesta plecase de acasă înarmat. După miezul nopții, femeia ar fi apelat numărul de urgență 112, îngrijorată de faptul că Dorin Ioniță nu mai putea fi contactat.

Trupul fostului militar nu a fost găsit imediat. Abia în apropierea dimineții, o rudă ar fi descoperit cadavrul într-un garaj aflat pe proprietatea familiei din Păulești.

Astfel, anchetatorii încearcă acum să pună cap la cap ultimele ore ale generalului și să stabilească exact ce s-a întâmplat între momentul plecării sale de acasă, întâlnirea cu Alice și sosirea la proprietatea din Prahova.

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