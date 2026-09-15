Au fost împreună, s-au despărțit și apoi s-au căsătorit! Justin Bieber, mesaj pentru Hailey după 8 ani de mariaj

Au fost împreună, s-au despărțit și apoi s-au căsătorit! Justin Bieber, mesaj pentru Hailey după 8 ani de mariaj
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Justin Bieber sărbătorește 8 ani de căsnicie, sursa-colaj CANCAN.RO
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Justin Bieber și Hailey Bieber sărbătoresc opt ani de căsnicie, iar artistul a marcat momentul printr-o declarație de dragoste publicată pe Instagram. Cântărețul în vârstă de 32 de ani și fondatoarea Rhode, în vârstă de 29 de ani, s-au căsătorit civil la New York pe 13 septembrie 2018, după o poveste de dragoste cu despărțiri și împăcări, iar între timp au devenit părinții unui băiețel, Jack Blues. La aniversarea celor opt ani, Justin Bieber a publicat mai multe fotografii alături de soția sa și i-a transmis un mesaj în care vorbește despre iubirea lor „până la infinit”.

Justin Bieber, declarație de dragoste pentru Hailey după opt ani de căsnicie

Potrivit People.com, Justin și Hailey Bieber au un nou motiv de sărbătoare. Duminică, 13 septembrie, cântărețul a publicat pe Instagram o serie de fotografii pentru a marca împlinirea a opt ani de când el și Hailey au devenit oficial soț și soție.

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„8 ani până la infinit ❤️ NOI ÎNCEPUTURI ♾️ Te iubesc, iubito. La mulți ani nouă”, a scris Justin Bieber în dreptul imaginilor în care apare jucând biliard alături de soția sa.

În prima fotografie, Hailey este surprinsă aplecată deasupra mesei de biliard, cu tacul în mână, în timp ce interpretul hitului „Baby” se află lângă ea. În următoarea imagine, cei doi sunt foarte aproape să se sărute în fața mesei, iar alte fotografii îl arată pe Justin pregătind jocul în timp ce Hailey îl privește.

Modelul a redistribuit postarea soțului său pe Instagram Stories și a marcat, la rândul său, momentul important din relația lor printr-un mesaj simplu: „8 ani”.

Justin Bieber la 8 ani de căsnicie, sursa, captură social media Justin Bieber

 

Povestea lor a început cu ani înainte de nuntă

Justin și Hailey au stârnit primele zvonuri privind o posibilă relație în 2014, iar în 2016 au confirmat că formează un cuplu. Povestea lor nu a fost însă una lipsită de momente dificile, pentru că în același an cei doi s-au despărțit.

Au urmat aproximativ doi ani în care au mers pe drumuri separate, înainte de a se regăsi în iunie 2018. Relația a evoluat rapid după împăcare, iar pe 13 septembrie 2018 Justin și Hailey s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile desfășurate la New York.

Un an mai târziu, cei doi și-au spus din nou „Da”, de această dată în cadrul unei ceremonii festive organizate în Carolina de Sud, alături de familie și prieteni.

Justin și Hailey Bieber au devenit părinți în 2024

Un alt moment care le-a schimbat radical viața a venit în august 2024, când Justin și Hailey au devenit părinții primului lor copil, Jack Blues Bieber. Băiețelul are acum doi ani și apare din când în când în imaginile publicate de celebrii săi părinți.

Justin și Hailey au continuat să ofere fanilor mici fragmente din viața lor de familie, fără să renunțe însă la momentele dedicate relației lor.

La începutul lunii septembrie, cei doi au realizat împreună o ședință foto intimă pentru primul număr al publicației „WYouth”. Imaginile îi arată pe Hailey și Justin sărutându-se și întinși împreună într-un pat.

„💋 Soții Bieber 💋 Hailey și Justin fotografiați de Hailey și Justin”, a fost mesajul care a însoțit imaginile publicate pe Instagram de publicația-soră a „W Magazine”.

Hailey a distribuit, la rândul ei, fotografiile pe propriul cont și a scris: „Mama și tatăl lui Jack pentru primul număr @wyouth”.

Hailey Bieber a sărbătorit și aniversarea logodnei

Aniversarea căsătoriei vine la numai câteva luni după ce Hailey a marcat un alt moment important din povestea lor. În luna iulie, fondatoarea Rhode a publicat un selfie alături de Justin pentru a sărbători aniversarea logodnei lor.

Hailey a ales atunci o fotografie alb-negru în care ea și Justin se sărutau, peste care a scris „8 ani”, adăugând două emoji cu inele.

În luna iunie, de Ziua Tatălui, Hailey i-a făcut o nouă declarație publică soțului său, de această dată în rolul său de tată. Ea a distribuit pe Instagram Stories o fotografie cu Justin și fiul lor, Jack, în timp ce artistul părea să-i ofere băiețelului prima lecție de pian.

„Ați mai văzut vreodată două capete care să semene atât de mult?”, a glumit Hailey, în timp ce tatăl și fiul erau concentrați asupra clapelor pianului.

La opt ani de la ceremonia civilă care i-a transformat oficial în soț și soție, Justin și Hailey Bieber continuă astfel să își marcheze public momentele importante, iar mesajul ales de artist pentru aniversarea din 2026 rezumă felul în care acesta privește viitorul lor împreună: „8 ani până la infinit”.

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