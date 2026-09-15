Regele Charles, gest decisiv pentru Prințul Harry! Uganda revine în competiția fondată de Ducele de Sussex

Uganda va participa, în cele din urmă, la Jocurile Invictus din 2027 organizate de Prințul Harry, după ce intervenția unuia dintre cei mai importanți consilieri ai Regelui Charles a clarificat poziția monarhului britanic față de competiție. Țara africană își anunțase retragerea cu doar câteva zile înainte, după ce conducerea armatei ugandeze a interpretat noile precizări venite de la Palatul Buckingham privind statutul lui Harry și Meghan Markle drept un semn că Jocurile Invictus nu beneficiază de sprijinul Regelui. O convorbire telefonică purtată cu secretarul privat principal al Regelui Charles a schimbat însă complet situația, iar Uganda a decis să reia pregătirile pentru participarea la competiția destinată militarilor răniți, accidentați sau bolnavi.

Uganda s-a răzgândit după intervenția Palatului Buckingham

Potrivit People.com, Uganda va lua parte până la urmă la Jocurile Invictus ale Prințului Harry, după o intervenție venită din partea Regelui Charles.

Armata țării africane și-a schimbat decizia de a se retrage din competiție, hotărâre anunțată cu doar câteva zile înainte, după ce oficialii ugandezi ajunseseră la concluzia că evenimentul destinat militarilor răniți, accidentați sau bolnavi nu ar avea susținerea monarhului britanic.

Generalul Muhoozi Kainerugaba, fiul președintelui Ugandei, Yoweri Museveni, și comandant al forțelor armate ale țării, declarase pe 9 septembrie: „Nu vom participa la nimic care nu are aprobarea Majestății Sale”.

Declarația a venit după ce monarhul britanic a transmis, prin intermediul unei scrisori emise de Lord Chamberlain, șeful Casei Regale, noi precizări privind statutul Prințului Harry și al lui Meghan Markle, după revenirea celor doi în Marea Britanie.

Un telefon de la principalul consilier al Regelui Charles a schimbat situația

Pe 14 septembrie, Ministerul Apărării din Uganda a anunțat însă că generalul Kainerugaba „a aprobat participarea UPDF la viitoarele Jocuri Invictus de anul viitor, de la Birmingham, în Regatul Unit”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, decizia a venit după o convorbire telefonică între Kainerugaba și secretarul privat principal al Regelui Charles și al Reginei Camilla, Sir Clive Alderton.

În timpul discuției, Sir Clive ar fi explicat că Regele Charles a fost impresionat de faptul că generalul ugandez a ținut cont cu atâta atenție de opinia sa în legătură cu Jocurile Invictus organizate de Prințul Harry.

Potrivit comunicatului, Alderton i-a transmis generalului că Regele Charles „nu are nicio problemă cu participarea Ugandei la Jocurile Invictus” și l-a încurajat să continue pregătirile pentru prezența militarilor ugandezi la competiție.

„În timpul convorbirii telefonice, generalul Kainerugaba a apreciat mesajul Regelui și clarificările oferite de Palatul Buckingham în această privință, promițând că UPDF va relua pregătirile pentru participarea la viitoarele Jocuri”, se arată în comunicat.

De ce se retrăsese Uganda de la Jocurile Invictus

Colonelul Chris Magezi, director interimar pentru informare publică în domeniul apărării, a explicat că decizia inițială de retragere fusese luată pentru a proteja relația apropiată a Ugandei cu monarhia britanică.

„CDF a retras participarea UPDF la viitoarele jocuri pentru a proteja relația strânsă a Ugandei cu monarhia britanică, după ce Palatul Buckingham transmisese anterior un comunicat în care preciza că Jocurile Invictus reprezintă o organizație caritabilă privată”, a spus acesta.

Surse de la palat au confirmat informațiile privind convorbirea telefonică și au precizat că situația este un exemplu al modului în care sistemul poate funcționa atunci când oficialii discută direct cu cei care solicită lămuriri. Unul dintre oficiali a descris rezultatul drept unul pozitiv pentru toate părțile implicate.

Reprezentantul Ducelui de Sussex nu a comentat schimbarea de poziție a Ugandei, însă apropiații lui Harry, care împlinește 42 de ani pe 15 septembrie, speraseră de la început că autoritățile ugandeze își vor reconsidera decizia.

Apropiații lui Harry au dat vina pe scrisoarea Palatului

În momentul retragerii, reprezentanții palatului au subliniat faptul că Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, susține toate organizațiile care ajută militarii răniți.

În același timp, persoane apropiate Prințului Harry afirmau că, din discuțiile purtate cu oficiali din Uganda, devenise clar că scrisoarea emisă de Lord Chamberlain a fost factorul care a determinat armata ugandeză să renunțe la Jocurile Invictus. A declarat o sursă pentru PEOPLE pe 10 septembrie.

„Au spus foarte clar că motivul retragerii lor a fost rezultatul direct al modului în care au perceput îndrumările venite de la Lord Chamberlain” „Aceasta a fost o consecință neintenționată sau intenționată a scrisorii și era inevitabil să se întâmple”, a adăugat sursa.

Uganda intrase în comunitatea Invictus în iulie 2026, devenind cel de-al 26-lea și cel mai nou membru al acesteia. Scopul aderării era extinderea oportunităților de recuperare prin sport pentru militarii răniți și accidentați din țară, iar anunțul fusese făcut chiar de Prințul Harry în cadrul unei conferințe speciale desfășurate la Londra.

Scrisoarea Palatului a reiterat statutul lui Harry și Meghan

Scrisoarea transmisă de Palatul Buckingham pe 7 septembrie, în urma unor solicitări de îndrumare venite din partea unor organizații externe, a reafirmat faptul că Prințul Harry și Meghan Markle nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale și nu trebuie să folosească titlurile de Alteță Regală.

Documentul preciza, de asemenea, că întrebările venite din partea organizațiilor oficiale sau a instituțiilor statului privind tratamentul protocolar acordat celor doi, mai ales în situațiile în care ar putea fi implicați bani publici, trebuie adresate Palatului Buckingham.

Surse din interiorul Casei Regale au subliniat că scrisoarea nu introduce o politică nouă, ci doar reafirmă condițiile stabilite la celebrul „Summit de la Sandringham” din ianuarie 2020, organizat sub conducerea regretatei Regine Elisabeta a II-a, imediat după ce Harry și Meghan și-au anunțat intenția de a renunța la rolurile lor de membri activi ai Familiei Regale.

Prințul Harry se pregătește pentru Jocurile Invictus din 2027

Reiterarea acestor reguli vine în timp ce Prințul Harry se pregătește pentru mai multe angajamente caritabile stabilite cu mult timp înainte de revenirea sa și a lui Meghan în Marea Britanie, printre acestea aflându-se și pregătirile pentru Jocurile Invictus din 2027, care vor avea loc la Birmingham.

Decizia Ugandei de a reveni în competiție a fost anunțată la scurt timp după ce Meghan Markle a publicat pe Instagram imagini din noua etapă a vieții familiei în Marea Britanie.

Videoclipul îi arăta pe membrii familiei petrecând timp în aer liber, pescuind și jucându-se prin bălți, iar postarea a venit la câteva zile după ce cei doi copii ai cuplului, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, au început școala în Regatul Unit.

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