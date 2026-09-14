Penny din „The Big Bang Theory” a făcut senzație cu burtica la vedere! Kaley Cuoco așteaptă încă o fetiță

Penny din „The Big Bang Theory” a făcut senzație cu burtica la vedere! Kaley Cuoco așteaptă încă o fetiță
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Kaley Cuoco este din nou gravidă, sursa-colaj CANCAN.RO
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Kaley Cuoco se pregătește să devină mamă pentru a doua oară și nu își ascunde deloc fericirea. Actrița în vârstă de 40 de ani, cunoscută în întreaga lume mai ales datorită rolului Penny din „The Big Bang Theory”, și-a etalat burtica de gravidă la mai multe evenimente organizate înaintea premiilor Emmy, unde a fost însoțită de logodnicul său, actorul Tom Pelphrey. Cei doi așteaptă împreună încă o fetiță, după ce au devenit pentru prima dată părinți în urmă cu trei ani.

Kaley Cuoco și-a etalat burtica de gravidă înaintea premiilor Emmy

Luni, 14 septembrie, Kaley Cuoco le-a oferit fanilor o privire asupra ținutelor elegante pe care le-a purtat în timpul evenimentelor desfășurate în weekend, publicând pe Instagram o serie de fotografii în care sarcina sa este deja foarte vizibilă.

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6 poze

Într-una dintre imagini, fosta vedetă din „The Big Bang Theory” apare realizându-și un selfie în oglindă, îmbrăcată într-o rochie neagră lungă până în podea, cu croială halter. Actrița a ales un machiaj accentuat în zona ochilor, iar părul a fost aranjat în bucle lejere, cu un aspect ușor răvășit.

Cuoco a publicat și o fotografie alb-negru alături de logodnicul său, Tom Pelphrey, în vârstă de 44 de ani, care pentru această apariție a ales o ținută complet neagră.

Cei doi au participat, duminică, 13 septembrie, și la BAFTA Tea Party 2026, organizată la The Maybourne Beverly Hills. Pentru acest eveniment, Kaley Cuoco și-a pus în evidență burtica de gravidă într-o rochie gri-închis, cu guler înalt.

Stilistul actriței, Brad Goreski, a dezvăluit pe Instagram Stories că vedeta din „Vanished” a purtat o rochie ELY ELY, pantofi Aquazzura și ochelari de soare Oliver Peoples.

„Te iubesc”, a scris Cuoco peste una dintre fotografiile cu Tom Pelphrey realizate pe covorul roșu.

Actorul din „Task” a purtat o cămașă albă din mătase, o vestă albă, pantaloni negri evazați și o pereche de ochelari de soare negri.

Kaley Cuoco și-a etala burtica de gravidă, sursa-colaj CANCAN.RO

Kaley Cuoco și Tom Pelphrey au combinat petrecerile cu fotbalul american

Weekendul celor doi nu s-a rezumat însă doar la ținute elegante și apariții pe covorul roșu. Kaley Cuoco a publicat pe Instagram mai multe imagini de la evenimente, inclusiv una în care ea și logodnicul său se sărută.

„Un început bun pentru weekend! Mulțumesc, echipa KC! […] Cea mai sexy și cool întâlnire, Tom Pelphrey. #ohbaby. Și Giants au câștigat, slavă Domnului”, a scris actrița în descrierea postării.

La rândul său, Pelphrey a publicat pe Instagram Stories o fotografie în care urmărea pe telefon, din mașină, meciul dintre New York Giants și Dallas Cowboys.

„Încălzirea pentru petrecerea Emmy… Haideți!!!!! @nygiants”, a scris actorul.

Într-o altă fotografie publicată de logodnica sa, Pelphrey apare sărbătorind în timp ce ține în mână telefonul pe care urmărea partida. New York Giants au învins Dallas Cowboys cu scorul de 28-20.

Printre vedetele care au reacționat la imaginile publicate de Kaley Cuoco s-a numărat și prietena sa Lacey Chabert, care i-a transmis actriței în secțiunea de comentarii: „Atât de frumoasă!”.

Petrecere specială înainte de venirea pe lume a celui de-al doilea copil

Lacey Chabert s-a numărat recent și printre invitații de la petrecerea organizată de Kaley Cuoco înainte de nașterea celui de-al doilea copil. Evenimentul a avut o tematică de fiesta și a avut loc pe 16 august, când actrița a fost înconjurată de familie și de prietenii apropiați.

La petrecere a participat și Matilda, fiica în vârstă de trei ani a lui Cuoco și Pelphrey. Mama și fiica au purtat rochii coordonate, în ton cu tema evenimentului.

„Astăzi a fost pur și simplu cea mai dulce zi… baby P X 2”, a scris Kaley Cuoco pe Instagram Stories, alături de o fotografie în care o ținea în brațe pe Matilda.

Actrița a publicat și imagini cu mai multe dintre prietenele sale celebre prezente la eveniment, printre care Lacey Chabert, Kimberly J. Brown, Amy Davidson și Ashley Jones.

Kaley Cuoco și Tom Pelphrey vor avea încă o fetiță

Kaley Cuoco, sursa-captură social media Kaley Cuoco

Kaley Cuoco și Tom Pelphrey așteaptă al doilea copil împreună, iar familia lor se va mări tot cu o fetiță. Cei doi au făcut publică vestea sarcinii în luna iunie, printr-o fotografie de familie în care apăreau alături de Matilda.

În imagine, cei trei zâmbeau în fața unui tort mare acoperit cu ornamente multicolore, pe care era scris mesajul „Este un…”. Din tort fusese scoasă o bucată, lăsând la vedere interiorul roz și dezvăluind astfel că bebelușul pe care îl așteaptă este o fetiță.

Cuplul va deveni astfel părintele a două fete, iar aparițiile recente ale actriței arată că vedeta nu renunță la evenimentele importante de la Hollywood pe perioada sarcinii, transformându-și burtica într-unul dintre elementele centrale ale ținutelor sale de pe covorul roșu.

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