Barza vine din nou pentru vedeta din „Coronation Street”! Nicola Thorp este însărcinată cu al doilea copil

Barza vine din nou pentru vedeta din „Coronation Street”! Nicola Thorp este însărcinată cu al doilea copil
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Nicola Thorp este gravidă, sursa-colaj CANCAN.RO
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Bucurie mare în familia actriței Nicola Thorp. Vedeta în vârstă de 37 de ani, cunoscută publicului britanic din serialul „Coronation Street”, dar și din emisiunea „This Morning”, a anunțat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Nicola și soțul ei, actorul Nikesh Patel, în vârstă de 40 de ani, au împărtășit vestea printr-o serie de imagini de familie, iar într-una dintre fotografii apare și fetița lor, care își sărută mama pe burtica deja vizibilă. Anunțul vine la aproximativ doi ani și jumătate după ce actrița a devenit mamă pentru prima dată.

Nicola Thorp este însărcinată pentru a doua oară

Potrivit The Sun, Familia Nicolei Thorp se mărește. Actrița din „Coronation Street” a dezvăluit pe Instagram că așteaptă cel de-al doilea copil împreună cu soțul ei, actorul Nikesh Patel.

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Vedeta a publicat mai multe fotografii în care își arată burtica de gravidă, iar imaginile au transformat anunțul într-un moment de familie. Într-una dintre fotografii, Nikesh Patel își ține mâinile pe burtica soției sale, în timp ce într-o alta, fiica lor o sărută pe burtă.

Nicola a ales să facă anunțul cu umor, scriind în dreptul fotografiilor: „Dând naștere zvonurilor despre sarcină…”.

Foștii colegi au felicitat-o imediat

Vestea a atras rapid reacții din partea colegilor și prietenilor din televiziunea britanică. Kym Marsh, una dintre fostele sale colege din „Coronation Street”, s-a numărat printre primele persoane care au felicitat-o public.

„Felicitări, dragă!”, i-a transmis Kym Marsh.

Și colegii de la „This Morning” s-au bucurat pentru actriță, iar Dermot O’Leary a reacționat la veste printr-o inimă.

Nicola Thorpe, sursa-captură social media Nicola Thorpe

A devenit mamă pentru prima dată în 2024

Nicola Thorp se pregătește acum să devină mamă a doi copii. Actrița și Nikesh Patel și-au întâmpinat primul copil, o fetiță, în ianuarie 2024, iar câteva luni mai târziu au făcut și următorul pas important în relația lor.

Nicola și Nikesh s-au căsătorit în vara aceluiași an, astfel că ultimii ani au adus schimbări importante în viața personală a vedetei: nașterea primului copil, căsătoria și, acum, vestea unei noi sarcini.

Nikesh Patel este, la rândul său, actor, iar cuplul a ales să marcheze vestea celui de-al doilea copil printr-un anunț relaxat, în care întreaga familie apare implicată.

Rolul care a făcut-o cunoscută în „Coronation Street”

Nicola Thorp este cunoscută în special pentru apariția sa în celebrul serial britanic „Coronation Street”, unde a interpretat-o pe Nicola Rubinstein, fiica lui Pat Phelan. Personajul său a fost introdus în producție în 2017, iar actrița a rămas asociată cu serialul până în 2019.

După ce a părăsit „Coronation Street”, Nicola și-a îndreptat tot mai mult atenția către televiziune, prezentare și rolurile în care își poate exprima opiniile asupra subiectelor de actualitate, devenind în același timp cunoscută în Marea Britanie și pentru activismul său.

A devenit o prezență constantă la „This Morning”

Din 2020, Nicola Thorp este o prezență regulată în cadrul emisiunii „This Morning”, unde participă la discuții despre știrile și subiectele importante ale zilei.

Astfel, după perioada în care publicul o identifica în primul rând cu personajul său din „Coronation Street”, actrița și-a construit o nouă direcție profesională în televiziunea britanică, iar acum traversează și o nouă etapă importantă în viața personală.

La 37 de ani, Nicola se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, iar fotografia în care prima sa fetiță îi sărută burtica a devenit imaginea perfectă pentru vestea cu care actrița și Nikesh Patel și-au surprins admiratorii.

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