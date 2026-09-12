O femeie de 60 de ani, salvată din râul Dâmbovița. Doi polițiști rutieri au intervenit rapid, înainte ca situația să se transforme în tragedie

O femeie a fost salvată în această dimineață din râul Dâmbovița, după ce a ajuns în apă și s-a aflat în pericol. Doi polițiști ai Brigăzii Rutiere au intervenit rapid și au reușit să o aducă la mal, înainte ca situația să se transforme într-o tragedie. Incidentul a avut loc în București, în zona Podului Vitan.

Sâmbătă, 12 septembrie 2026, în jurul orei 09:35, un cetățean a alertat autoritățile după ce a observat că o persoană se află în râul Dâmbovița. Un echipaj al Brigăzii Rutiere s-a deplasat de urgență la fața locului pentru a verifica situația.

La sosire, agenții au constatat că o femeie se afla în apă, iar viața ei putea fi pusă în pericol. Fără să piardă timp, cei doi polițiști au intrat în râu și au înaintat către aceasta.

Femeia a fost salvată de polițiștii rutieri

După ce au ajuns la femeie, agenții au reușit să o scoată în siguranță la mal. Intervenția lor a contribuit la îndepărtarea pericolului imediat și la prevenirea unei posibile tragedii.

După salvare, polițiștii au identificat-o pe femeie. Aceasta era conștientă, însă avea un comportament necooperant în momentul intervenției. Având în vedere situația în care fusese găsită și necesitatea unei evaluări medicale, autoritățile au solicitat un echipaj de ambulanță.

„Astăzi, 12 septembrie 2026, în jurul orei 09.35, în urma unei sesizări primite din partea unui cetățean, cu privire la faptul că o persoană se află în râul Dâmbovița, în zona Podului Vitan, un echipaj din cadrul Brigăzii Rutiere s-a deplasat de urgență la fața locului. La sosirea polițiștilor, aceștia au constatat că o femeie se afla în apa râului Dâmbovița, existând un risc real pentru viața și integritatea corporală a acesteia.”, se arată într-un comunicat al poliției.

Femeia a fost preluată de personalul medical, urmând să primească îngrijirile necesare și să fie evaluată de specialiști.

Intervenția agenților Brigăzii Rutiere arată cât de importantă este reacția rapidă atunci când o persoană se află în pericol. Fiecare secundă poate conta, iar alertarea autorităților poate face diferența.

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