Ei sunt polițiștii care l-au prins pe bărbatul înarmat din Cosmopolis. Marinaș Mihnea și Gavrilă Gabriel au intervenit de urgență

Complexul rezidențial Cosmopolis, locul în care Teodora Marcu și-a pierdut viața după ce un bărbat din trecutul ei a ucis-o, a fost din nou scena unor momente tensionate. Pe 10 septembrie, un individ înarmat s-ar fi plimbat pe străzile complexului, iar situația a provocat panică în rândul locuitorilor. Polițiștii l-au identificat și l-au reținut pentru a da declarații.

Alarma a fost dată după ce un bărbat le-a povestit agenților de pază că ar fi fost amenințat cu o armă în complexul Cosmopolis de două persoane aflate, aparent, sub influența alcoolului. Aceștia au cerut ajutorul polițiștilor care au intervenit pentru a verifica situația și i-au identificat rapid pe cei doi suspecți.

Mihnea Marinaș și Gabriel Gavrilă sunt polițiștii care i-au depistat pe bărbați într-o cafenea din complex și au contribuit la încheierea incidentului. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că unul dintre cei doi, în vârstă de 44 de ani, avea asupra sa un pistol și se afla în stare de ebrietate.

Arma bărbatului a fost reținută

Arma a fost ridicată ulterior de specialiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, pentru efectuarea verificărilor necesare. Autoritățile au intervenit pentru a elimina orice posibil pericol și pentru a stabili exact împrejurările în care pistolul a ajuns asupra bărbatului.

În urma incidentului, acesta a fost sancționat contravențional pentru încălcarea legislației privind regimul armelor și munițiilor. Amenda primită se ridică la 5.001 lei.

„La data de 10 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în zona unui complex rezidențial din localitatea Voluntari, un bărbat, care s-ar fi aflat în stare de ebrietate, s-ar fi deplasat având asupra sa, la brâu, un pistol. Ajunși la fața locului, polițiștii au depistat persoana în cauză. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, s-ar fi aflat în stare de ebrietate, iar arma a fost ridicată de polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, în vederea efectuării verificărilor specifice. Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional, întrucât a încălcat prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor. Acesta s-a ales cu o sancțiune contravențională, în valoare de 5.001 lei”, au transmis oamenii legii.

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