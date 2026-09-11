Ei sunt polițiștii care l-au prins pe bărbatul înarmat din Cosmopolis. Marinaș Mihnea și Gavrilă Gabriel au intervenit de urgență

Polițiștii au intervenit rapid în Cosmopolis
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Complexul rezidențial Cosmopolis, locul în care Teodora Marcu și-a pierdut viața după ce un bărbat din trecutul ei a ucis-o, a fost din nou scena unor momente tensionate. Pe 10 septembrie, un individ înarmat s-ar fi plimbat pe străzile complexului, iar situația a provocat panică în rândul locuitorilor. Polițiștii l-au identificat și l-au reținut pentru a da declarații. 

Alarma a fost dată după ce un bărbat le-a povestit agenților de pază că ar fi fost amenințat cu o armă în complexul Cosmopolis de două persoane aflate, aparent, sub influența alcoolului. Aceștia au cerut ajutorul polițiștilor care au intervenit pentru a verifica situația și i-au identificat rapid pe cei doi suspecți.

Mihnea Marinaș și Gabriel Gavrilă sunt polițiștii care i-au depistat pe bărbați într-o cafenea din complex și au contribuit la încheierea incidentului. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că unul dintre cei doi, în vârstă de 44 de ani, avea asupra sa un pistol și se afla în stare de ebrietate.

Ei sunt polițiștii care l-au prins pe bărbatul înarmat din Cosmopolis

Arma bărbatului a fost reținută

Arma a fost ridicată ulterior de specialiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, pentru efectuarea verificărilor necesare. Autoritățile au intervenit pentru a elimina orice posibil pericol și pentru a stabili exact împrejurările în care pistolul a ajuns asupra bărbatului.

În urma incidentului, acesta a fost sancționat contravențional pentru încălcarea legislației privind regimul armelor și munițiilor. Amenda primită se ridică la 5.001 lei.

„La data de 10 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în zona unui complex rezidențial din localitatea Voluntari, un bărbat, care s-ar fi aflat în stare de ebrietate, s-ar fi deplasat având asupra sa, la brâu, un pistol.

Ajunși la fața locului, polițiștii au depistat persoana în cauză. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, s-ar fi aflat în stare de ebrietate, iar arma a fost ridicată de polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, în vederea efectuării verificărilor specifice.

Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional, întrucât a încălcat prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor. Acesta s-a ales cu o sancțiune contravențională, în valoare de 5.001 lei”, au transmis oamenii legii.

CITEȘTE ȘI: Scandal la un concurs de frumusețe din Italia! O româncă a câștigat, dar a fost criticată pentru originea ei

25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Imagini spectaculoase cu Turnurile Gemene, recreate la scară reală cu 2.977 de drone

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Concordia Chiajna, sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 11:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Concordia Chiajna, sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 11:00
Ea este amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia doar ce obținuse un ordin de protecție
Ea este amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia doar ce obținuse un ordin de protecție
Scandal la un concurs de frumusețe din Italia! O româncă a câștigat, dar a fost criticată pentru originea ei
Scandal la un concurs de frumusețe din Italia! O româncă a câștigat, dar a fost criticată pentru originea ei
25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Imagini spectaculoase cu Turnurile Gemene, recreate la scară reală cu 2.977 de drone
25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Imagini spectaculoase cu Turnurile Gemene, recreate la scară reală cu 2.977 de drone
Dorin Ioniță, general al Armatei Române, găsit mort în casă. Soția a anunțat decesul
Dorin Ioniță, general al Armatei Române, găsit mort în casă. Soția a anunțat decesul
FALIMENT pentru restaurantele familiei Kardashian, la 36 de ani e activitate
Mediafax
FALIMENT pentru restaurantele familiei Kardashian, la 36 de ani e activitate
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Gandul.ro
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Adevarul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Digi24
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
Mediafax
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Andreea Popescu, săgeți „otrăvite” către fostul soț? Cum și-au împărțit copiii după divorț: „E mai implicat acum”. A trecut prin depresie după despărțire?
Click.ro
Andreea Popescu, săgeți „otrăvite” către fostul soț? Cum și-au împărțit copiii după divorț: „E mai implicat acum”. A trecut prin depresie după despărțire?
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
Digi 24
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Promotor.ro
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
go4it.ro
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Gandul.ro
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.