Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Concordia Chiajna, sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 11:00

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București - Concordia Chiajna, sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 11:00
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Dinamo București – Concordia Chiajna, sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 11:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră. Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Nadia Comăneci, salariu de ”zeiță” la Românii au Talent. Pro TV îi oferă o sumă uriașă
Nadia Comăneci, salariu de ”zeiță” la Românii au Talent. Pro TV îi oferă o sumă uriașă
Unde găsești cel mai ieftin carburant din România. Prețurile la benzină și motorina astăzi
Unde găsești cel mai ieftin carburant din România. Prețurile la benzină și motorina astăzi
Patru români au ucis un conațional în Danemarca. Ce au descoperit autoritățile
Patru români au ucis un conațional în Danemarca. Ce au descoperit autoritățile
Ei sunt polițiștii care l-au prins pe bărbatul înarmat din Cosmopolis. Marinaș Mihnea și Gavrilă Gabriel au intervenit de urgență
Ei sunt polițiștii care l-au prins pe bărbatul înarmat din Cosmopolis. Marinaș Mihnea și Gavrilă Gabriel au intervenit de urgență
Ea este amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia doar ce obținuse un ordin de protecție
Ea este amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia doar ce obținuse un ordin de protecție
FALIMENT pentru restaurantele familiei Kardashian, la 36 de ani de activitate
Mediafax
FALIMENT pentru restaurantele familiei Kardashian, la 36 de ani de activitate
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Gandul.ro
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Adevarul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Digi24
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Și-a bătut amanta, soția l-a reclamat și s-a împușcat în cap. ULTIMELE clipe ale unui GENERAL
Mediafax
Și-a bătut amanta, soția l-a reclamat și s-a împușcat în cap. ULTIMELE clipe ale unui GENERAL
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Horoscop 11-17 septembrie. Săgetătorul primește o șansă uriașă, iar pentru mai multe zodii urmează o săptămână decisivă
Click.ro
Horoscop 11-17 septembrie. Săgetătorul primește o șansă uriașă, iar pentru mai multe zodii urmează o săptămână decisivă
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
Digi 24
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Promotor.ro
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
go4it.ro
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Gandul.ro
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Mediafax Italia
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Mediafax Spania
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.