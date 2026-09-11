Cine este persoana care a zburat în SUA pentru a-i fi alături Alinei Pușcău? Cadou special primit de la Dan Alexa

Alina Pușcău (43 de ani) trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere al sănătății. Fosta concurentă de la Asia Express a fost diagnosticată cu o formă de cancer la sân cu metasteze, iar în prezent se află sub tratament localizat într-o clinică din America.

Din clipa în care a fost diagnosticată cu cancer la sân, Alina Pușcău a decis să plece în America pentru a se trata. În prezent, ea își petrece majoritatea timpului într-o clinică privită din UCLA – una dintre cele mai performante din lume, unde primește tratament specializat.

Deși a mărturisit că și-ar fi dorit să rămână în România, distanța nu a reprezentat o problemă pentru mama sa și pentru Oana Toader, una dintre cele mai bune prietene ale sale. Cele două au decis să îi facă o surpriză și să zboare până în SUA pentru a-i fi alături. Revederea a fost una emoționantă, iar Alina a mers personal să le aștepte la aeroport. – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Surprizele nu s-au oprit aici. Alina Pușcău a primit din România mai multe cadouri din partea prietenilor, printre care mai multe cărți de rugăciuni și o cruciuliță sub formă de breloc de la Dan Alexa. Într-o postare pe contul personal de Instagram, ea le-a mulțumit public pentru daruri.

„După ce fac chimioterapie local, 10 zile nu sunt om”

Alina Pușcău le povestește adesea urmăritorilor de pe rețelele sociale despre momentele grele prin care trece de când a aflat că are cancer. Fosta concurentă de la Asia Express încearcă să rămână optimistă și speră până în ultima clipă că toate procedurile medicale vor da roade, în ciuda momentelor grele prin care trece. Într-una dintre postările sale, ea a mărturisit că, după ședințele de chimioterapie locale, simte o presiune enormă în cap și în corp – stări epuizante care îi îngreunează viața și care o fac să fie aproape inactivă.

„După ce fac chimioterapie local, 10 zile nu sunt om, 10 zile sunt… Acum trei zile am fost la spital, m-am internat pentru că a trebuit să-mi bage medicamente foarte puternice că nu mai puteam. Am foarte multă presiune în cap și în corp, din cauza tratamentului. Tratamentul e mai puternic decât ce au în România și peste tot. Sunt 10 zile în care eu nu sunt om, eu nu pot să gândesc, nu pot să stau decât pe pastile. Încercăm să găsim un tratament cât mai bun, adică să fac tratamentul ăsta, dar să găsesc niște medicamente care pot să mă ajute să nu mai am durerile astea. Am dureri și nu mai pot. Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente”, a mărturisit Alina Pușcău.

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