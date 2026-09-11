Andra Măruță, înlocuită de Nadia Comăneci la Pro TV? Controversele din culisele Românii au Talent

Andra Măruță, înlocuită de Nadia Comăneci la Pro TV? Controversele din culisele Românii au Talent
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Andra Măruță și Nadia Comăneci la Românii au talent
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Andra Măruță ar putea avea parte de o surpriză neplăcută la „Românii au Talent”! Sosirea Nadiei Comăneci la masa juriului a dat peste cap formula cu care publicul era obișnuit, iar în culisele show-ului au început deja speculațiile: cine rămâne și cine dispare din peisaj?

Pro TV a făcut anunțul care a încins spiritele. Nadia Comăneci intră în echipa sezonului 17, iar simpla apariție a numelui ei ridică o problemă cât se poate de serioasă. În sezonul precedent, patru vedete ocupau scaunele juraților: Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Carmen Tănase. Acum, ecuația s-a schimbat.

Andra Măruță, înlocuită de Nadia Comăneci?

Legenda gimnasticii românești a acceptat provocarea și se pregătește să-i evalueze pe concurenții care vor încerca să cucerească scena „Românii au Talent”. Pentru Nadia, însă, miza nu pare să fie doar jurizarea.

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„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor”, a mărturisit Nadia Comăneci.

@romaniiautalent PRO TV face un anunț de 10! Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent. ⭐️   Într-o emisiune de 10, în fața unui public de 10, o personalitate care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii,pornește în căutarea unor concurenți de 10! Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 Românii au talent!❤️ Toți cei care vor să-și facă talentul cunoscut în fața a milioane de oameni și să aibă ocazia de a primi un „DA” din partea Nadiei Comăneci sunt invitați la casting. Înscrierile pentru sezonul 17 Românii au talent sunt deschise pe inscrieri.protv.ro iar participanții sunt așteptați la casting în Iași pe 13 septembrie și la București, pe 19 și 20 Septembrie! #romaniiautalent #romania #nadiacomaneci #17real #protv ♬ original sound – romaniiautalent


Campioana a explicat și cum vede noul rol. Iar nota 10, devenită simbolul carierei sale, nu putea lipsi din discurs.

„Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a mai spus aceasta.

O mutare care schimbă complet masa juriului

Aici începe adevărata nebunie! Dacă Nadia este prezentată drept al cincilea jurat, întrebarea care planează asupra noului sezon este ce se va întâmpla cu formula deja consacrată. În spațiul public au apărut două variante. Una o indică pe Andra Măruță drept posibilul nume care ar putea ieși din schemă. O altă ipoteză o plasează pe Carmen Tănase în centrul schimbării.

Andra, Nadia Comăneci, Carmen Tănase

Andra, Nadia Comăneci, Carmen Tănase

Deocamdată, însă, nimeni nu a pus punctul pe i. Și tocmai aici este toată șmecheria: Nadia a intrat în ecuație, dar scaunul cui se clatină?

Venirea Nadiei Comăneci aduce o doză serioasă de presiune înaintea noului sezon. Campioana mondială vine cu un nume uriaș, cu experiență și cu o poveste care nu mai are nevoie de prezentare. Rămâne de văzut dacă masa juriului va ajunge să aibă cinci membri sau dacă, înainte de startul sezonului, unul dintre scaune va rămâne liber.

VEZI ȘI: Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!

Nadia Comăneci, în juriul emisiunii Românii au Talent de la PRO TV! „Vin să mă emoționez, să plâng cu voi”

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