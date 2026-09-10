Feraru a detaliat experiența stranie trăită după priveghiul lui Costeluș de la Clejani: „Am ajuns unde trebuie. Ești al meu aici”

Sursa foto: colaj CANCAN.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Feraru a povestit o experiență stranie pe care susține că a trăit-o după priveghiul lui Costeluș de la Clejani! Creatorul de conținut a declarat că, în drum spre București, s-a rătăcit într-o zonă pe care o cunoștea foarte bine. Ciudățeniile nu se opresc însă aici! Feraru a mai spus și că a simțit o prezență inexplicabilă în mașină. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Feraru, experiență stranie la priveghiul lui Costeluș de la Clejani

Feraru a spus că a mers de mai multe ori la Clejani în ultimele zile, pentru a fi alături de familia lui Costeluș în aceste momente dificile. Acesta susține că nu a avut niciodată probleme să găsească drumul sau să se orienteze. Situația ar fi stat însă altfel în noaptea în care a plecat spre casă de la priveghi. Vezi emisiunea integrală aici!

„După cum bine știți, am fost zilele astea pe la Clejani de vreo trei-patru ori. Vreau să subliniez că, de fiecare dată când am fost, nu am greșit niciodată drumul. Cei care mă cunoașteți și oamenii care mă știu, mă refer la apropiați, știți bine skill-urile mele și atu-urile mele. Adică, odată mă duci undeva și după 20 de ani te duc cu punct și virgulă acolo. Am subliniat chestia asta pentru că, pe parcursul acestui videoclip, o să înțelegeți unde vreau să ajung.

În fine, am ajuns la Costeluș, am stat acolo cu Makaveli, cu Perversul, cu foarte mulți oameni. Am interacționat, am râs, am făcut cum se face la priveghi, povestea mortului. La trei dimineața am plecat acasă. Este pentru prima oară în viața mea când mi se întâmplă o astfel de chestie. Am luat-o drept înainte. A fost pentru prima dată în viața mea când am simțit o prezență lângă mine. Un frig, nu mergea aerul condiționat, absolut nimic. M-am rătăcit. La un moment dat mi-am dat seama că am greșit drumul.

Eram într-o pădure, cred că vreo 14-15 kilometri am tot mers așa. Nu mai recunoșteam absolut nimic din drumul parcurs. Dintr-o dată am simțit o prezență. Frig. Mă uit la respectivul de lângă mine, pe care nu îl băgasem în seamă. Nu vorbisem absolut nimic cu el. Mă uit la el, la care el îmi spune: «Am ajuns unde trebuie». În momentul în care mi-a spus că am ajuns, probabil m-am panicat, nu știu ce s-a întâmplat. Mi-am pus lumina în mașină și l-am întrebat: «Unde am ajuns?» «Am ajuns unde trebuie. Ești al meu aici.» Am pus frână, am intrat într-un șanț, am rupt la mașină un pic bara.”

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Am simțit o prezență de diavol, de drac”

Povestea lui Feraru devine și mai neobișnuită atunci când vorbește despre pasager. Acesta spune că, în lumina mașinii, fața bărbatului i s-ar fi părut schimbată, diabolică.

„Am simțit o prezență de diavol, de drac. În momentul când am aprins lumina, băiatul avea o față diferită. După care îmi spune: «Domnule Feraru, nu v-am făcut nimic. Vreau acasă, domnul Feraru, vreau acasă.» Mă uit la el, imediat am înțeles că are probleme mintale. M-am calmat, am luat-o înapoi pe drum, cu lumina aprinsă în mașină. Am încercat să dialoghez cu el, l-am văzut că nu are un comportament tocmai adecvat. Am ajuns la un magazin, i-am făcut cumpărături, după care el mi-a spus că stă în Militari. Și când am ajuns în Militari, de aia l-am și luat cu mine, mi-a spus că el stă la Dristor. L-am lăsat acolo și am plecat acasă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Imagini sfâșietoare de la priveghiul lui Costeluș de la Clejani. Biju a cântat melodii de jale, în timp ce familia era în lacrimi

Ce a apărut la priveghiul lui Costeluș de la Clejani? Tabloul special făcut de apropiați

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Makaveli, noi acuzații la adresa spitalului în care Costeluș de la Clejani a murit: „L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta”
Makaveli, noi acuzații la adresa spitalului în care Costeluș de la Clejani a murit: „L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta”
Nae nu înțelege de ce Costeluș de la Clejani a fost operat a doua oară: „Cum e posibil să iasă doctorul să spună că problema a stagnat?”
Nae nu înțelege de ce Costeluș de la Clejani a fost operat a doua oară: „Cum e posibil să iasă doctorul să spună că problema a stagnat?”
Makaveli explică de ce trupul lui Costeluș de la Clejani nu a putut fi ridicat marți de la INML: „Au zis că sunt obosiți”
Makaveli explică de ce trupul lui Costeluș de la Clejani nu a putut fi ridicat marți de la INML: „Au zis că sunt obosiți”
Irisha a ajuns la spital! Ce a pățit influencerița: „Este un semnal de alarmă către autorități”
Irisha a ajuns la spital! Ce a pățit influencerița: „Este un semnal de alarmă către autorități”
Ce le-au oferit gratuit Dana Nălbaru și Dragoș Bucur celor care i-au vizitat: „Plecați cu portbagajul plin”
Ce le-au oferit gratuit Dana Nălbaru și Dragoș Bucur celor care i-au vizitat: „Plecați cu portbagajul plin”
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
Mediafax
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe”
Adevarul
O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe”
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
Digi24
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
Mediafax
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Nadia Comăneci se alătură echipei Pro TV. În ce emisiune urmează să apară: „Este pentru prima oară”
Click.ro
Nadia Comăneci se alătură echipei Pro TV. În ce emisiune urmează să apară: „Este pentru prima oară”
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
go4it.ro
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.