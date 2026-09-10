Feraru a detaliat experiența stranie trăită după priveghiul lui Costeluș de la Clejani: „Am ajuns unde trebuie. Ești al meu aici”

Feraru a povestit o experiență stranie pe care susține că a trăit-o după priveghiul lui Costeluș de la Clejani! Creatorul de conținut a declarat că, în drum spre București, s-a rătăcit într-o zonă pe care o cunoștea foarte bine. Ciudățeniile nu se opresc însă aici! Feraru a mai spus și că a simțit o prezență inexplicabilă în mașină. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Feraru, experiență stranie la priveghiul lui Costeluș de la Clejani

Feraru a spus că a mers de mai multe ori la Clejani în ultimele zile, pentru a fi alături de familia lui Costeluș în aceste momente dificile. Acesta susține că nu a avut niciodată probleme să găsească drumul sau să se orienteze. Situația ar fi stat însă altfel în noaptea în care a plecat spre casă de la priveghi. Vezi emisiunea integrală aici!

„După cum bine știți, am fost zilele astea pe la Clejani de vreo trei-patru ori. Vreau să subliniez că, de fiecare dată când am fost, nu am greșit niciodată drumul. Cei care mă cunoașteți și oamenii care mă știu, mă refer la apropiați, știți bine skill-urile mele și atu-urile mele. Adică, odată mă duci undeva și după 20 de ani te duc cu punct și virgulă acolo. Am subliniat chestia asta pentru că, pe parcursul acestui videoclip, o să înțelegeți unde vreau să ajung. În fine, am ajuns la Costeluș, am stat acolo cu Makaveli, cu Perversul, cu foarte mulți oameni. Am interacționat, am râs, am făcut cum se face la priveghi, povestea mortului. La trei dimineața am plecat acasă. Este pentru prima oară în viața mea când mi se întâmplă o astfel de chestie. Am luat-o drept înainte. A fost pentru prima dată în viața mea când am simțit o prezență lângă mine. Un frig, nu mergea aerul condiționat, absolut nimic. M-am rătăcit. La un moment dat mi-am dat seama că am greșit drumul. Eram într-o pădure, cred că vreo 14-15 kilometri am tot mers așa. Nu mai recunoșteam absolut nimic din drumul parcurs. Dintr-o dată am simțit o prezență. Frig. Mă uit la respectivul de lângă mine, pe care nu îl băgasem în seamă. Nu vorbisem absolut nimic cu el. Mă uit la el, la care el îmi spune: «Am ajuns unde trebuie». În momentul în care mi-a spus că am ajuns, probabil m-am panicat, nu știu ce s-a întâmplat. Mi-am pus lumina în mașină și l-am întrebat: «Unde am ajuns?» «Am ajuns unde trebuie. Ești al meu aici.» Am pus frână, am intrat într-un șanț, am rupt la mașină un pic bara.”

„Am simțit o prezență de diavol, de drac”

Povestea lui Feraru devine și mai neobișnuită atunci când vorbește despre pasager. Acesta spune că, în lumina mașinii, fața bărbatului i s-ar fi părut schimbată, diabolică.

„Am simțit o prezență de diavol, de drac. În momentul când am aprins lumina, băiatul avea o față diferită. După care îmi spune: «Domnule Feraru, nu v-am făcut nimic. Vreau acasă, domnul Feraru, vreau acasă.» Mă uit la el, imediat am înțeles că are probleme mintale. M-am calmat, am luat-o înapoi pe drum, cu lumina aprinsă în mașină. Am încercat să dialoghez cu el, l-am văzut că nu are un comportament tocmai adecvat. Am ajuns la un magazin, i-am făcut cumpărături, după care el mi-a spus că stă în Militari. Și când am ajuns în Militari, de aia l-am și luat cu mine, mi-a spus că el stă la Dristor. L-am lăsat acolo și am plecat acasă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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