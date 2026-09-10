Makaveli, noi acuzații la adresa spitalului în care Costeluș de la Clejani a murit: „L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta”

Moartea lui Costeluș de la Clejani continuă să ridice întrebări în rândul familiei și al apropiaților acestuia. Makaveli a lansat acuzații dure la adresa sistemului medical, în direct la Dan Capatos Show. Creatorul de conținut a pus sub semnul întrebării succesiunea celor două intervenții chirurgicale. Ba mai mult, acesta a criticat lipsa unei explicații publice din partea medicilor implicați. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Discuția a pornit de la suspiciunile familiei privind cea de-a doua intervenție chirurgicală. Nae, fratele lui Costeluș, a explicat faptul că familia primise informații liniștitoare după prima operație. Makaveli spune că situația ridică semne de întrebare dacă prima intervenție ar fi fost reușită. Vezi emisiunea integrală aici!

„L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta. Dacă prima a ieșit și el era bine, a sunat acasă, de ce l-ai mai băgat în a doua? S-a terminat prima operație, l-au dus, a sunat acasă și după aia te pregătește pentru a doua operație. Șeful care era pe tură când a murit a intrat live și a spus că nu i-a convenit. Nici nu știu ce s-a întâmplat în noaptea aia acolo. Adică, dacă asistentul șef intră să spună: «Domnule, ceva a fost», automat că a fost ceva acolo.”

Makaveli: „Nu există ca afară să ai un purtător de cuvânt”

O altă nemulțumire exprimată de Makaveli vizează comunicarea spitalului. Acesta a declarat că, în cazurile grave, familiile și opinia publică ar trebui să primească explicații din partea oficililor.

„Nu există și la noi, ca afară, să ai un purtător de cuvânt și, când se creează câte o situație, să vină cineva să zică ceva. Vorbesc doar când le convine. Nu au empatie. O asigurare de malpraxis nu rezolvă absolut nimic. În plus, câți medici ai văzut arestați sau la pușcărie?”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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