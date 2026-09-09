Ce a apărut la priveghiul lui Costeluș de la Clejani? Tabloul special făcut de apropiați

Ce a apărut la priveghiul lui Costeluș de la Clejani? Tabloul special făcut de apropiați
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Este durere mare în familia lui Costeluș de la Clejani. Astăzi, 9 septembrie, rudele acestuia au reușit să ridice trupul neînsuflețit. Sora, cumnata și două dintre nepoatele tiktokerului, încă de la primele ore ale dimineții, s-au prezentat la sediul INML. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Costeluș de la Clejani a fost adus acasă. Acesta urmează să fie condus pe ultimul drum într-un sicriu alb. Și crucea este albă.

UPDATE: După ce sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Costeluș de la Clejani a ajuns acasă, durerea a fost prea mare pentru una dintre nepoatele acestuia și a leșinat. Fata s-a prăbușit, iar ambulanța a fost chemată de urgență.

Problemele de sănătate ale lui Costeluș de la Clejani au început în urmă cu ceva timp, atunci când medicii i-au descoperit o infecție la picior. Inițial, acesta a suferit o primă intervenție chirurgicală, însă starea lui nu s-a îmbunătățit. A urmat și a doua operație, dar septicemia generalizată i-a provocat complicații severe și i-a adus, în cele din urmă, decesul. Costeluș s-a stins din viață în data de 5 septembrie, la vârsta de doar 44 de ani.

Pregătiri pentru înmormântarea lui Costeluș de la Clejani

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Costeluș de la Clejani a fost adus acasă. Familia tiktokerului este sfâșiată de durere. Chiar înainte ca mașina mortuară să ajungă acasă, fratele acestuia s-a prăbușit în genunchi pe trotuar, fiind devastat de cele întâmplate.

Acum se fac pregătiri pentru înmormântarea lui Costeluș de la Clejani. Acesta trebuia să fie condus pe ultimul drum astăzi, 9 septembrie, însă cum au fost probleme la INML, ceremonia funerară a fost amânată. Tiktokerul o să fie înmormântat într-un sicriu alb. De asemenea, și crucea este tot albă.

În schimb, de astăzi începe priveghiul. Melodiile de jale ale maneliștilor deja răsună acasă la Costeluș, iar toți cei prezenți își exprimă regretul. Numeroase coroane au fost trimise de către apropiați, printre care și un tablou imens, cu o ramă din flori naturale, albe și roșii. Pe tablou este afișat mesajul: „Dumnezeu să îl ierte! Costeluș de la Clejani”.

Tablou imens cu Costeluș de la Clejani

Familia lui Costeluș de la Clejani este revoltată

Pe lângă problemele pe care le-au avut atunci când au vrut să ridice trupul neînsuflețit de la sediul INML, familia lui Costeluș de la Clejani face acuzații grave și la adresa cadrelor medicale ce l-au avut în grijă. Aceștia spun că tiktokerul ar fi fost tratat superficial și lăsat să se stingă fără ca cei dragi să fie informați sau lăsați să-l vadă. (Vezi mai multe detalii AICI).

„Acolo ni s-a zis că situația e foarte gravă, că noaptea este critică, că inima nu-i mai funcționează și că, cel mai probabil, nu își mai revine. Tot așteptam să intrăm să îl vedem, dar nu ni s-a permis. La ora 10 a intrat în stop, l-au resuscitat, dar nouă, care eram acolo, nu ne-a spus nimeni nimic. Au făcut rost de un număr de telefon, nu știu de unde, și au sunat acasă să anunțe că a murit.

A fost un băiat tânăr și l-au lăsat să moară ca un câine, fără familia care aștepta la ușă să-l vadă pentru ultima dată. Cum poți să spui că e bine după o operație și apoi să moară? De ce nu ai văzut din prima cât era de grav? Suntem terminați, îl plângem o familie întreagă”, a declarat familia lui Costeluş de la Clejani pentru CANCAN.RO.

 

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