Cine e Andreea Lala, tânăra care va reprezenta România la Miss Grand Internațional

Cine e Andreea Lala, tânăra care va reprezenta România la Miss Grand Internațional
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Andreea Lala la Miss Grand International
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România își face din nou loc printre frumusețile care vor ține lumea cu ochii pe ele! După o absență de câțiva ani, țara noastră revine la Miss Grand International, iar misiunea îi revine Andreei Georgiana Ciuca, cunoscută în mediul online drept Andreea Lala. Blondina pleacă în Thailanda cu o comunitate uriașă în spate și intră într-o competiție în care frumusețea este doar începutul poveștii.

Ediția din acest an se desfășoară în Thailanda, între 18 septembrie și 10 octombrie. Timp de aproape o lună, reprezentantele mai multor țări vor trece printr-un adevărat maraton de probe, apariții și evenimente. Andreea Lala vine însă cu un avantaj important: este deja extrem de vizibilă în mediul online. Reprezentanta României are peste 355.000 de urmăritori pe TikTok și aproximativ 150.000 pe Instagram. Iar într-un concurs precum Miss Grand International, cifrele din social media nu sunt deloc de ignorat.

Competiția a depășit de mult modelul clasic al unui concurs de frumusețe. În special în Thailanda și Filipine, fenomenul Miss a devenit parte din cultura pop, iar concurentele sunt urmărite nu doar pentru felul în care arată, ci și pentru discurs, personalitate, carismă și felul în care reușesc să-și construiască propriul public.

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România revine în forță la Miss Grand International!

În spatele imaginilor spectaculoase de pe scenă se află săptămâni întregi de pregătire. Concurentele trebuie să treacă prin interviuri, discursuri în limba engleză, sesiuni de catwalk, coregrafii, ședințe foto și filmări. Pe listă se află inclusiv proba costumului de baie și aparițiile în rochii de seară.

Andreea Lala

Andreea Lala

Andreea Lala știe deja că presiunea nu va fi deloc mică și spune că publicul vede doar o mică parte din tot ceea ce presupune participarea la un asemenea concurs.

„Ceea ce se vede pe scenă este doar o mică parte din tot ce presupune acest concurs. În spate sunt săptămâni de pregătire, foarte multe probe și o presiune uriașă de a reprezenta cât mai bine țara din care vii”, spune Andreea Lala.

Unul dintre cele mai așteptate momente este National Costume. Fiecare concurentă are misiunea de a transforma identitatea țării sale într-o apariție care să atragă toate privirile. Nu este vorba despre o simplă ținută tradițională. Costumele sunt concepute special pentru competiție și pot deveni adevărate spectacole vizuale, cu detalii impresionante și elemente inspirate din cultura fiecărei țări. Reprezentanta României va avea și un moment artistic propriu, pregătit special pentru proba de talent.

Miss Grand International, concursul care a devenit fenomen pe internet

Aici începe, de fapt, partea care diferențiază Miss Grand International de concursurile de frumusețe clasice. Competiția este construită pentru o generație care consumă totul în timp real, pe telefon. Imaginile de la probe, aparițiile concurentelor, momentele de pe scenă și interacțiunile dintre participante ajung rapid pe TikTok și pe celelalte platforme.

În Thailanda și Filipine, fenomenul este atât de puternic încât concursurile de Miss au căpătat o adevărată cultură proprie. Unele concurente se pregătesc ani întregi, au echipe în spate și sunt susținute de comunități online extrem de active. În acest peisaj intră acum și România, cu o reprezentantă care vine deja cu experiență în fața publicului digital.

Pentru Andreea Lala, participarea nu înseamnă doar o apariție spectaculoasă și câteva fotografii din Thailanda. Miza este să folosească vizibilitatea competiției pentru a vorbi despre România și pentru a transforma comunitatea pe care a construit-o online într-un adevărat sprijin.

„Pentru mine contează enorm să simt că am alături și susținerea oamenilor din România. Intru într-o competiție în care multe dintre celelalte țări au deja o cultură și o industrie întreagă construite în jurul fenomenului Miss. Îmi doresc să reprezint România cât mai frumos, să spun povestea noastră și să fac oamenii de acasă mândri”, mai spune Andreea.

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