Ea este cea mai frumoasă femeie din România. Loredana va reprezenta România la Miss Universe 2024

Loredana Salanță este cea mai frumoasă femeie din România. Tânăra de 33 de ani se poate lăuda cu o carieră de succes în modeling, dar și cu o viață personală împlinită. În urmă cu o lună, bistrițeanca a cucerit titlul suprem de Miss Universe România 2024.

Loredana Salanță are 33 de ani și este din Bistrița. În urmă cu aproape 3 ani, tânăra a devenit mămică pentru prima dată, însă acest statut nu o împiedică să se bucure și să se dedice pasiunii sale. Își dorește să fie un model pentru societate, în special pentru tinerele mămici, demonstrând că poate face față unei cariere în plină ascensiune – de model și participantă la concursurile de frumusețe chiar dacă este soție și mamă. Bistrețeanca a urmat cursurile celebrei școli de actorie din America: The Lee Strasberg Theatre and Film Industitute, iar în trecut a fost imaginea casei de modă Pierre Cardin.

Cine este Loredana, cea mai frumoasă femeie din România

Românca va reprezenta țara noastră în finala concursul Miss Universe 2024, pe data de 16 noiembrie, în Mexic. Loredana Salanță nu este străină de podiumurile internaționale. În anul 2009, a obținut titlul de Miss România și Top Model of the World în 2011. În urmă cu un an, tânăra a fost prezentă chiar la ceremonia de deschidere a Globurilor de Aur, iar în 2019 a fost prezentă la decernarea premiilor Oscar.

În ceea ce privește pregătirile pentru concursurile la care participă, Loredana susține că face eforturi uriașe pentru a se menține în formă și pentru a-și reprezenta țara cu mândrie. În ciuda presiunii emoționale, mentale și fizice, tânăra reușește să facă față tuturor provocărilor întâmpinate în concursurile de frumusețe la care participă.