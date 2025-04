Averea lui Donald Trump a scăzut enorm din cauza taxelor vamale! Câte milioane de dolari a pierdut

Averea președintelui american Donald Trump a scăzut din cauza taxelor vamale pentru produsele din străinătate, pe care chiar el le-a anunțat la începutul lunii aprilie. ”Războiul comercial” pornit de liderul SUA sperie piețele și amenință să bulverseze comerțul mondial. Mai mult de atât, deciziile sale au avut un efect negativ inclusiv asupra averii sale personale. Pierderile sunt estimate la ordinul milioanelor de dolari.

Un număr tot mai mare de voci influente din cadrul Partidului Republican al lui Trump s-au alăturat democraților și liderilor străini care se opun acestuia pentru a ataca politicile comerciale ale lui Trump, în timp ce oficialii săi le susțin.

Chiar și unul dintre principalii consilieri ai lui Trump, omul de afaceri miliardar Elon Musk, se pare că este împotriva tarifelor. Afaceristul a petrecut timp în weekend făcând lobby pe lângă președinte pentru a le anula, potrivit a două surse anonime citate de Washington Post.

Cu cât a scăzut averea lui Donald Trump după ce a anunțat noile taxe vamale

Trump susține că un tarif de 10% pentru toate națiunile și rate mult mai mari pentru țările individuale vor stimula economia SUA și vor proteja locurile de muncă. Tarifele au fost concepute pentru a viza aproape toate țările lumii, iar companiile care aduc bunuri străine în țară trebuie să plătească taxa guvernului.

Mărfurile care sosesc din China, de exemplu, ar putea fi taxate cu 104%, dacă Trump dă curs amenințării de luni privind o rată suplimentară împotriva Beijingului. Liderul SUA a încercat să justifice programul său global de tarife – taxe la import – susținând că SUA a fost mult timp victima unor practici comerciale neloiale și promițând că planul său va aduce locuri de muncă și producție pe coastele americane.

Totodată, piețele bursiere globale au trecut prin zile de foc după ce Trump a făcut majoritatea anunțurilor sale săptămâna trecută, pe 2 aprilie. Taxele impuse de liderul SUA au avut efecte negative inclusiv asupra averii sale. Pe 2 aprilie 2025, averea lui Donald Trump era evaluată la 4,7 miliarde de dolari net, iar după câteva zile,, averea i-a scăzut cu aproximativ 500 de milioane de dolari, ajungând acum la un total 4,2 miliarde de dolari, deoarece valoarea acțiunilor sale publice și a participațiilor sale private a scăzut în tandem cu piața globală, notează Forbes.

Averea lui Trump a scăzut cu 500 de milioane de dolari

Cea mai mare pierderea a lui Trump a fost înregistrată la cel mai valoros activ al său, Trump Media and Tehnology Group, care a scăzut cu 8% în ultimele trei zile de tranzacționare, atingând cel mai scăzut preț din octombrie până acum.

Acțiunile imobiliare ale lui Trump au scăzut cu aproximativ 90 de milioane de dolari. Acțiunile Vornado Realty Trust – firma care este parteneră cu Trump în două dintre cele mai valoroase clădiri ale sale, 1290 Avenue of the America din New Yorl și 555 California Street din San Francisco – au scăzut cu 14% de la momentul anunțului lui Donald Trump.

Prețul acțiunilor unei alte mari firme imobiliare din New York, SL Green, a scăzut cu 15%. Portofoliul lui Trump, care include proprietățile Vornado, Trump Tower și 40 Wall Street, valorează acum aproximativ 570 de milioane de dolari, în scădere de la 660 de milioane de dolari săptămâna trecută.

Activele din turism nu sunt poziționate mai bine. Ținta principală fiind Trump National Doral, cea mai mare proprietate de acest fel – cu 643 de camere din Miami – a găzduit recent un eveniment sponsorizat de LIV Golf, la care Trump a participat la scurt timp după ce și-a anunțat planurile tarifare.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, spune că președintele rămâne concentrat pe interesele țării și ale americanilor, nu pe afacerile sale. „Președintele Trump a implementat tarife asupra țărilor care ne fură de ani de zile pentru a se asigura că americanilor le va fi mai bine pentru generațiile viitoare. Bunurile președintelui sunt într-un trust gestionat de copiii săi, în timp ce el lucrează peste program pentru a conduce țara”, a spus ea într-o declarație. ”