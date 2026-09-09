Cum arăta Prințul Marco în urmă cu 10 ani? Puțini și-ar da seama că e chiar el

Cum arăta Prințul Marco în urmă cu 10 ani? Puțini și-ar da seama că e chiar el
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Cum arăta Prințul Marco în urmă cu 10 ani? sursă foto: social media
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În cea de-a doua ediție din Insula iubirii, Prințul Marco s-a dat în spectacol în timpul ceremoniei de prezentare a ispitelor. În timp ce ispitele feminine și masculine defilau în fața concurenților, acesta nu s-a putut abține și a făcut câteva remarci răutăcioase la adresa masculilor bine lucrați. Printre cei vizați s-au numărat Alberto Grecu, Cătălin Brînză și Narcis Bujor. 

Prințul Marco s-a făcut remarcat încă din primele ore petrecute în Thailanda. Dacă în primul episod telespectatorii au făcut cunoștință cu cele 5 cupluri din acest an, în a doua ediție, fetele au cunoscut ispitele masculine, în timp ce băieții au avut și ei ocazia să-i întâlnească rivalii față în față.

Prințul Marco a cărat și el cândva „pepeni”

Cu această ocazie, Prințul Marco și-a analizat cu atenție adversarii, întâlnirea fiind marcată de numeroase replici acide, ironii și critici la adresa ispitelor masculine. Printre cei vizați s-au numărat Alberto Grecu, Cătălin Brînză și Narcis Bujor.

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„Dar ăla primul ce face? Cară pepeni? De ce stă așa cu brațele? Aceeași intrare, același piept încordat și aceeași atitudine de bărbat cu mușchi care vrea să demonstreze că are doar mușchi și mai puțin altceva. Nimic impresionant. E suficient că ai ajuns la forma fizică corectă, pentru acest show”, a spus Prințul Marco.

În timpul testimonialelor, Alberto Grecu i-a oferit Prințului o replică pe măsură: „Eu măcar îi car. Tu unde-i pui?”.

Prințul Marco în tinerețe/ sursă foto: Instagram

Replica sa a devenit virală, însă, pentru a-și justifica ieșirea acidă la adresa ispitelor masculine, Prințul a venit cu o completare. S-a lăudat pe rețelele sociale că și el a fost cândva „cărător de pepeni”, subliniind însă că nu a apelat la artificii sau „ajutoare” pentru a deveni musculos – o aluzie directă la faptul că ispitele ar folosi substanțe anabolizante. Ca fost luptător MMA, Marco a publicat apoi câteva imagini de pe vremea când se antrena și lupta în ring.

„A fost o vreme când căram și eu pepeni, dar erau naturali. Respect pentru sportul natural nu pentru steroizi”, a scris Marco în dreptul imaginilor cu el.

De-a lungul anilor, Prințul a trecut printr-o serie de transformări notabile, însă cea mai recentă dintre ele i-a asigurat locul din acest sezon de la Insula iubirii. În urmă cu un an, el și Bianca Ghiurcă au fost la castingul emisiunii, însă nu au fost acceptați. (vezi AICI detalii).

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă la preselecțiile de anul trecut de la Insula iubirii/ sursă foto: captură video

În imaginile de prezentare de atunci, Marco apărea ceva mai „împlinit”. Anul acesta, Prințul s-a pus pe treabă și a făcut tot posibilul pentru a ajunge în Thailanda. Și a reușit: cu câteva kilograme în minus, el a fost în cele din urmă acceptat.

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