Iluzie optică | Ești un geniu dacă, în maximum 5 secunde, reușești să găsești câinele ascuns printre oi

Iluzie optică | Ești un geniu dacă, în maximum 5 secunde, reușești să găsești câinele ascuns printre oi
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Un nou test de atenție le pune la încercare răbdarea și spiritul de observație celor care iubesc iluziile optice și puzzle-urile vizuale. În imaginea de mai jos se află un câine ascuns printre mai multe oi, însă identificarea lui nu este deloc atât de simplă pe cât pare la prima vedere.

Ai la dispoziție doar 5 secunde pentru a-l găsi. Crezi că poți rezolva provocarea înainte ca timpul să expire?

La prima vedere, fotografia pare să prezinte doar un grup de oi aflate pe un câmp. Animalele sunt foarte asemănătoare între ele, iar multitudinea de forme și detalii poate face ca privirea să se concentreze asupra locurilor greșite.

Rezolvare iluzie optică

Misiunea ta este să identifici animalul diferit cât mai repede. Nu te grăbi să tragi concluzia că l-ai văzut doar pentru că ai observat o formă care pare neobișnuită. Analizează întreaga imagine și încearcă să urmărești fiecare zonă.

Acest tip de provocare este conceput pentru a testa cât de repede reușește creierul să distingă un element diferit atunci când acesta este înconjurat de obiecte foarte asemănătoare.

Câinele este camuflat vizual în mijlocul turmei, ceea ce face ca identificarea lui să necesite mai multă atenție decât o simplă privire asupra fotografiei. Atunci când privim o imagine aglomerată, creierul încearcă să proceseze rapid informațiile și să recunoască tiparele familiare. În cazul de față, predomină imaginea oilor, astfel că animalul diferit poate trece neobservat în primele secunde.

Pentru a rezolva provocarea, încearcă să nu privești fotografia în ansamblu. Mută-ți privirea dintr-o zonă în alta și caută elementul care nu se potrivește cu restul.

Dacă ai identificat câinele înainte să se scurgă cele 5 secunde, înseamnă că ai fost foarte atent la detaliile imaginii și ai reușit să observi rapid diferența.

Dacă nu ai reușit din prima, nu înseamnă că ai o capacitate redusă de observație. Astfel de teste sunt construite tocmai pentru a crea confuzie și pentru a te face să cauți în locurile greșite.

CITEȘTE ȘI: TEST IQ | Ești un geniu dacă vezi ce animal se ascunde în această imagine, în cel mult 5 secunde

Test IQ exclusiv pentru genii | 71 – 1 = 12 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

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